В Италии пройдут парламентские выборы, Берлускони имеет шансы на победу

КИЕВ, 4 мар – РИА Новост Украина. Выборы в обе палаты итальянского парламента пройдут в воскресенье, по их итогам будет сформировано новое правительство страны. Официально предвыборная гонка началась после решения президента Италии Серджо Маттареллы распустить парламент, которое он принял 28 декабря 2017 года.

Избирательные участки будут работать с 7 утра до 23 часов воскресенья (8.00 воскресенья — 00.00 понедельника по киевскому времени). Подсчет голосов стартует сразу после их закрытия и начнется с сената. Несмотря на то что результаты первых exit-poll ожидаются после 11 вечера, первые официальные итоги последуют ближе к утру воскресенья.

По сообщению МВД Италии, выполняющего функции избиркома, на территории страны и за ее пределами открыты более 61 тысячи избирательных участков. Одновременно с депутатами национального парламента жители двух важнейших областей страны – столичного Лацио и северной Ломбардии — выберут членов областных советов и региональных президентов.

Правом избрать депутатов (нижней) палаты депутатов обладают 46,6 миллиона итальянцев, достигших 18 лет. Избирать сенаторов могут итальянцы в возрасте от 25 лет — 42,8 миллиона граждан.

В конце 2017 года в Италии был принят новый избирательный закон, который изменил существующую смешанную систему выборов: треть депутатов теперь будет избираться в одномандатных мажоритарных округах, остальные две трети — на основе партийных списков. Перед голосованием территорию Италию разделили на 232 одномандатных округа для палаты депутатов и 116 для сената.

Согласно последним опросам общественного мнения, публикация результатов которых по закону была прекращена за 15 дней до голосования, коалиция правоцентристских партий, одним из активных создателей которой стал Сильвио Берлускони, может набрать примерно 37% голосов избирателей.

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Этого не хватит, чтобы получить право сформировать кабинет министров (нужны 40%). В любом случае в соответствии с конституцией Италии только президент республики Серджо Маттарелла с учетом итогов голосования сможет решить, кому поручить формирование нового национального правительства.

По тем же опросам, первой политической партией страны должно стать антисистемное "Движение 5 звезд", которое может рассчитывать на поддержку почти 30% избирателей. Это больше, чем у коалиции левоцентристов во главе с Демократической партией, популярность которых колеблется у отметки в 28%, но недостаточно для права сформировать новый кабинет.