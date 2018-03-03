наверх
03.03.201815:29
Курсы валют НБУ
  • USD26.54- 0.13
  • EUR32.67+ 0.21
Рубрики
Ещё
    Политика

    Выборы в Донбассе. Волкер назвал сроки

    (обновлено: )50713
    Передачу контроля ООН над отдельными районами Донецкой и Луганской областей Волкер назвал промежуточным этапом, "на время которого будут организованы и проведены местные выборы".
    Курт Волкер. Архивное фото
    ukrainian.voanews.com

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что на подготовку местных выборов в неподконтрольных районах Донбасса может потребоваться 6 месяцев после полного развертывания миротворческих сил, сообщает Hudson Institute.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Корнейчук о смене АТО в Донбассе: теперь все миротворцы

    По его мнению, содействие миротворческой миссии во внедрении Минских соглашений должно создать переходный период передачи контроля в Донбассе.

    Передачу контроля ООН над отдельными районами Донецкой и Луганской областей он назвал промежуточным этапом, "на время которого будут организованы и проведены местные выборы, когда будет безопасность, когда будет обеспечена амнистия лицам, совершившим преступления, являющиеся составной частью конфликта, когда будет закреплен особый статус".

    "И затем переход под украинский контроль", — сказал Волкер.

    Он добавил, что на развертывание миротворцев ООН может потребоваться несколько месяцев с момента согласования политической договоренности по этому поводу. 

    "Может потребоваться еще 6 месяцев для организации местных выборов. С того момента, как пройдут выборы, и они будут подтверждены как свободные и справедливые, начнется переходный период", — подчеркнул он.

    Ранее Волкер заявил, что местные выборы в отдельных районах Донбасса невозможно провести, потому что Украина не имеет полного доступа к территории.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Митинг сторонников Саакашвили под АП, 12 февраля 2018
    Зачистка палаточного городка под Радой
    Газораспределительная станция. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Молоток судьи
    Закон о языке: КСУ создал прецедент
    Последствия непогоды в Западной Украине
    Украина остановилась в снежных заносах