Выборы в Донбассе. Волкер назвал сроки

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что на подготовку местных выборов в неподконтрольных районах Донбасса может потребоваться 6 месяцев после полного развертывания миротворческих сил, сообщает Hudson Institute.

По его мнению, содействие миротворческой миссии во внедрении Минских соглашений должно создать переходный период передачи контроля в Донбассе.

Передачу контроля ООН над отдельными районами Донецкой и Луганской областей он назвал промежуточным этапом, "на время которого будут организованы и проведены местные выборы, когда будет безопасность, когда будет обеспечена амнистия лицам, совершившим преступления, являющиеся составной частью конфликта, когда будет закреплен особый статус".

"И затем переход под украинский контроль", — сказал Волкер.

Он добавил, что на развертывание миротворцев ООН может потребоваться несколько месяцев с момента согласования политической договоренности по этому поводу.

"Может потребоваться еще 6 месяцев для организации местных выборов. С того момента, как пройдут выборы, и они будут подтверждены как свободные и справедливые, начнется переходный период", — подчеркнул он.

Ранее Волкер заявил, что местные выборы в отдельных районах Донбасса невозможно провести, потому что Украина не имеет полного доступа к территории.