Выборы-2019. Партии власти "вынырнут" под другими брендами

РИА Новости Украина

Если бы внеочередные выборы в Верховную Раду состоялись в середине декабря 2017 года, то "Блок Петра Порошенко" поддержали бы только 5% голосующих. Такие данные опроса Киевского международного института социологии. Из всех опрошенных украинцев за "Батькивщину" проголосовали бы 6,5%, за "Оппозиционный блок" — 4,1%, за партию "За життя" — 3,9%, за Радикальную партию — 3,8%, за Гражданскую позицию — 3,3%, за "Самопомич" — 2,8%, а "свободовцев" поддержали бы только 2%.

По мнению блогера Руслана Бизяева, нынешней власти, в частности президентской партии, такие результаты социологических исследований однозначно дали понять, что в 2019 году на выборах им рассчитывать особо не на что.

"Про "Народный Фронт" без слез не может говорить ни один из политтехнологов. Кто в этом виноват — понятно. Агенты Кремля и прочих капитолиев", — отметил Бизяев на своей странице в Facebook.

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По его мнению, власти попытаются перезагрузиться под другими названиями.

“Что делать? Перегружать поле информационное для того, чтобы попытаться снова политически вынырнуть. На этот раз " по-новому". Отсюда и появившиеся слухи о создании новой партии Луценко-Турчинова, отсюда заказ социологам на "узнаваемость" проектов типа "Наш Край" и "Аграрная Партия" и многое-многое другое, что пока остается в непубличной плоскости нашей политики”, — уточнил блогер.

Он выразил мнение, что в политическом сезоне будет достаточно "политпревращений", поэтому год обещает быть небезынтересным.

Скриншот с сайта Facebook

“Ну а на поле информационном нас ждет продолжение каминг-аутов, переобуваний на ходу отдельных политиков и целых партий и другие не менее веселые истории. Почему? Да выхода у них уже другого нет. Очень, очень нужна своя, ручная и до боли знакомая оппозиция. Была надежда на Михо, но он судя по всему "стратив", как говорят у нас на Черкасчине. В общем политический год обещает быть чудесатым….” — подытожил Бизяев.