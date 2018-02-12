наверх
12.02.201821:51
Курсы валют НБУ
  • USD27.06- 0.07
  • EUR33.21- 0.02
Рубрики
Ещё
    Точка зрения

    Выборы-2019. Партии власти "вынырнут" под другими брендами

    (обновлено: )24203
    По мнению блогера Руслана Бизяева, политические партии, находящиеся сегодня у власти, к очередным выборам будут пытаться перегружать информационное поле в надежде "вынырнуть" под новыми названиями.
    Голосование на выборах в Украине. Архивное фото
    УНИАН

    РИА Новости Украина

    Почему возобновились переговоры по составу ЦИК — мнение Дьяченко. Видео
    РИА Новости Украина
    Власть взялась за ЦИК, потому что готовится к досрочным выборам - политолог

    Если бы внеочередные выборы в Верховную Раду состоялись в середине декабря 2017 года, то "Блок Петра Порошенко" поддержали бы только 5% голосующих. Такие данные опроса Киевского международного института социологии. Из всех опрошенных украинцев за "Батькивщину" проголосовали бы 6,5%, за "Оппозиционный блок" — 4,1%, за партию "За життя" — 3,9%, за Радикальную партию — 3,8%, за Гражданскую позицию — 3,3%, за "Самопомич" — 2,8%, а "свободовцев" поддержали бы только 2%.

    По мнению блогера Руслана Бизяева, нынешней власти, в частности президентской партии, такие результаты социологических исследований однозначно дали понять, что в 2019 году на выборах им рассчитывать особо не на что.

    "Про "Народный Фронт" без слез не может говорить ни один из политтехнологов. Кто в этом виноват — понятно. Агенты Кремля и прочих капитолиев", — отметил Бизяев на своей странице в Facebook.

    Юрий Бойко
    Украинское фото
    ЦИК и выборы-2019. Порошенко узурпирует власть - Бойко

    Читайте также: Анализ соцопросов. Украинцы не видят, кто их выведет из тупика — эксперт

    По его мнению, власти попытаются перезагрузиться под другими названиями.

    “Что делать? Перегружать поле информационное для того, чтобы попытаться снова политически вынырнуть. На этот раз " по-новому". Отсюда и появившиеся слухи о создании новой партии Луценко-Турчинова, отсюда заказ социологам на "узнаваемость" проектов типа "Наш Край" и "Аграрная Партия" и многое-многое другое, что пока остается в непубличной плоскости нашей политики”, — уточнил блогер.

    Он выразил мнение, что в политическом сезоне будет достаточно "политпревращений", поэтому год обещает быть небезынтересным.

    Скриншот с сайта Facebook

    “Ну а на поле информационном нас ждет продолжение каминг-аутов, переобуваний на ходу отдельных политиков и целых партий и другие не менее веселые истории. Почему? Да выхода у них уже другого нет. Очень, очень нужна своя, ручная и до боли знакомая оппозиция. Была надежда на Михо, но он судя по всему "стратив", как говорят у нас на Черкасчине. В общем политический год обещает быть чудесатым….” — подытожил Бизяев.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Появились кадры столкновений под АП. Видео
    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Киевляне несут цветы к посольству РФ после крушения Ан-148
    Авиакатастрофа Ан-148 в России
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?
    Глава миссии МВФ Рон ван Руден и премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    Новый транш: в ожидании чуда от МВФ