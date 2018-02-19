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    Зарубежье

    Выборы в Италии: риски существуют

    (обновлено: )96
    К власти могут прийти правоцентристы с большинством в парламенте, но эта коалиция не будет стойкой, особенно если Lega Nord получит больше голосов, чем Forza Italia, считает специалист.
    Флаг Италии
    RIA News Дмитрий Коробейников | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

    4 марта в Италии пройдут выборы, граждане страны смогут выбрать, кто будет руководить Италией следующие пять лет.  Эксперты рассуждают о том, какие последствия результаты выборов будут иметь на международной политике.

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    Чего следует ожидать от предстоящих выборов в Италии? Об этом в интервью Sputnik Italia рассказал Даниэле Скалеа (Daniele Scalea), политолог из Центра политических и стратегических исследований Machiavelli.

    "Итог итальянских выборов может стать угрозой для Евросоюза", заявил недавно европейский комиссар по экономике и финансовым делам Пьер Московиси (Pierre Moscovici). Как нужно понимать данное заявление?

    — Это фигура речи. Московиси не простой евробюрократ, он политик, член французской соцпартии, и рассуждает, прежде всего, как политик. Своим предупреждением Московиси пытается повлиять на выбор итальянцев в пользу Демпартии. 

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    В случае победы Движения пяти звезд (Movimento 5 Stelle), популистской партии, которая критически относится к ЕС, может произойти Italexit?

    — Я не думаю: все партии, считающиеся евроскептиками, включая Движение пяти звезд, осторожно подходят  к вопросу выхода из ЕС. В их программе говорится о "реформе ЕС", а не выходе из союза. Да и шансы их прихода к власти малы. Маловероятно, что они смогут прийти к власти без коалиции с демами, а демократы никогда не пойдут на Italexit.

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    Многие озабочены тем, что по данным опросов, на данный момент ни одна коалиция не способна сформировать правительство. Как вам кажется, есть вероятность того, что правоцентристы смогут получить большинство голосов в парламенте? Или нам следует ожидать формирования hung parliament?

    — Да, у правоцентристов есть шанс, но это не самый вероятный исход выборов, для этого им требуется удача и упорная работа. Популярность правоцентристов возросла из-за их позиции по теме мигрантов, но и эта тема уже заезжена в итальянских СМИ по сравнению с другими вопросами, которые очень волнуют итальянцев. Следует отметить, что правоцентристы не показали себя с наилучшим образом в ходе избирательной кампании: их лидеры не могут найти общего языка между собой, сами правоцентристы не могу прийти к согласию между собой по пунктам собственной программы, и многие участники предполагаемой коалиции уже планируют возможность присоединиться к другим партиям после избрания в парламент.

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    Что может произойти в стране после выборов?

    — К власти могут прийти правоцентристы с большинством в парламенте, но эта коалиция не будет стойкой, особенно если Лига Севера (Lega Nord) получит больше голосов, чем  Вперед, Италия! (Forza Italia): Берлускони вряд ли станет терпеть превосходство Сальвини и начнет накалять обстановку. Другой вариант: коалиция демократов, FI и центристов,  это давняя идея  Ренци и Берлускони. Такой результат приведет к формированию временного правительства и по всей  вероятности, к  проведению досрочных выборов. Последний вариант,  самый маловероятный: Движение пять звезд создаст коалицию с левыми.

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