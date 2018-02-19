Выборы в Италии: риски существуют

РИА Новости Украина

4 марта в Италии пройдут выборы, граждане страны смогут выбрать, кто будет руководить Италией следующие пять лет. Эксперты рассуждают о том, какие последствия результаты выборов будут иметь на международной политике.

Чего следует ожидать от предстоящих выборов в Италии? Об этом в интервью Sputnik Italia рассказал Даниэле Скалеа (Daniele Scalea), политолог из Центра политических и стратегических исследований Machiavelli.

"Итог итальянских выборов может стать угрозой для Евросоюза", заявил недавно европейский комиссар по экономике и финансовым делам Пьер Московиси (Pierre Moscovici). Как нужно понимать данное заявление?

— Это фигура речи. Московиси не простой евробюрократ, он политик, член французской соцпартии, и рассуждает, прежде всего, как политик. Своим предупреждением Московиси пытается повлиять на выбор итальянцев в пользу Демпартии.

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В случае победы Движения пяти звезд (Movimento 5 Stelle), популистской партии, которая критически относится к ЕС, может произойти Italexit?

— Я не думаю: все партии, считающиеся евроскептиками, включая Движение пяти звезд, осторожно подходят к вопросу выхода из ЕС. В их программе говорится о "реформе ЕС", а не выходе из союза. Да и шансы их прихода к власти малы. Маловероятно, что они смогут прийти к власти без коалиции с демами, а демократы никогда не пойдут на Italexit.

Многие озабочены тем, что по данным опросов, на данный момент ни одна коалиция не способна сформировать правительство. Как вам кажется, есть вероятность того, что правоцентристы смогут получить большинство голосов в парламенте? Или нам следует ожидать формирования hung parliament?

— Да, у правоцентристов есть шанс, но это не самый вероятный исход выборов, для этого им требуется удача и упорная работа. Популярность правоцентристов возросла из-за их позиции по теме мигрантов, но и эта тема уже заезжена в итальянских СМИ по сравнению с другими вопросами, которые очень волнуют итальянцев. Следует отметить, что правоцентристы не показали себя с наилучшим образом в ходе избирательной кампании: их лидеры не могут найти общего языка между собой, сами правоцентристы не могу прийти к согласию между собой по пунктам собственной программы, и многие участники предполагаемой коалиции уже планируют возможность присоединиться к другим партиям после избрания в парламент.

Что может произойти в стране после выборов?

— К власти могут прийти правоцентристы с большинством в парламенте, но эта коалиция не будет стойкой, особенно если Лига Севера (Lega Nord) получит больше голосов, чем Вперед, Италия! (Forza Italia): Берлускони вряд ли станет терпеть превосходство Сальвини и начнет накалять обстановку. Другой вариант: коалиция демократов, FI и центристов, это давняя идея Ренци и Берлускони. Такой результат приведет к формированию временного правительства и по всей вероятности, к проведению досрочных выборов. Последний вариант, самый маловероятный: Движение пять звезд создаст коалицию с левыми.