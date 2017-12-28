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    Президент Италии распустил парламент

    (обновлено: )16010
    Глава государства Серджо Маттарелла принял у себя премьер-министра страны Паоло Джентилони и спикеров обеих палат законодательного органа, после чего распустил национальный парламент.
    Парламент Италии
    occrp.org

    КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина, Александр Логунов. Президент Италии Серджо Маттарелла в четверг распустил национальный парламент, говорится в заявлении президентской канцелярии.

    Перед этим, согласно итальянской конституции, глава государства принял у себя премьер-министра страны Паоло Джентилони и спикеров обеих палат законодательного органа.

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    После роспуска парламента на Апеннинах в связи с окончанием срока полномочий законодательного органа должны состояться очередные парламентские выборы, дата которых будет определена позднее в четверг на заседании Совета министров страны.

    Премьер Испании распустил парламент Каталонии. По итогам выборов сторонники независимости получили большинство в законодательном органе.

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