Газ в свисток. Тарифы формируют дефицит бюджета и аппетиты олигархов

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Стоимость некоторых жилищно-коммунальных услуг в Украине может вырасти уже весной. Причиной этому может стать подорожание газа. Так, в соответствии с действующим постановлением Кабмина, цена на него пересматривается дважды в год, и в очередной раз — в апреле.

Если стоимость газа вырастет, плата за тепло и горячую воду пропорционально вырастет минимум на 20%. Кроме того, на 20% в этом году может подорожать и электроэнергия. Проблема — в добыче антрацита, поскольку его добывают на неподконтрольной территории Донбасса, соответственно, его цена зависит от тарифов на импорт.

Придется ли украинцам платить за коммуналку больше, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи будуть в 2018 році причини думати, що за послуги ЖКГ платити доведеться більше?

— Це досить складне питання, тому що у нас ціни регулюються в ручному режимі. Якщо б ми мали ринок і розуміли, в зв'язку з чим і які саме чинники впливають безпосередньо на підняття ціни, то можна було б це прогнозувати. А так ми можемо лише зараз здогадуватися про те, яким чином відреагує Кабмін на ті чи інші виклики. Для прикладу: дійсно, перед початком опалювального сезону мала би піднятися ціна на газ. Відповідно, тією самою постановою, яку прийняв Кабмін, тобто постанова №187. Відповідно до неї, якщо є коливання вартості газу більше 10%, вони мали б переглянути і відповідно збільшити таку ціну. Тобто були всі підстави для того, щоб ціну збільшити. Але Кабмін переглянув підстави, яким чином розраховувати оце зниження, і вийшло так, що переглянули певний період, за який ми маємо брати ці показники, і прийшли до того, що нема більше 10% різниці, тому нема підстав для перегляду ціни на газ. Тобто у нас тут все відбувається в ручному режимі.

А з Нового року ж відбулося ще здорожчання електроенергії, так?

— Дійсно, відбулося здорожчання і для промислових споживачів. 16% — це прогнозоване збільшення взагалі на 2018 рік. Мова йде про те, що в залежності від регіону, якщо брати Київ, то 10% збільшення відбулося для промислових споживачів, і з 1 квітня відбудеться ще десь приблизно на 6%. Тобто десь приблизно 16%. Ми повинні розуміти, що всі наші комунальні послуги, а мова зараз йде про все — і про воду, і про водовідведення, і фактично мова йде і про вивіз сміття, і про утримання будинку, все має в складовій електроенергію. І не зважаючи на те, що ми безпосередньо як споживачі зараз не маємо підняття вартості електроенергії…

Саме у платіжці, яка приходить на домогосподарство?

— Саме так. Але ця складова є для промислових споживачів, тобто фактично всі промислові споживачі мають сплачувати за електроенергію набагато більше. Звичайно, що вони всі ці витрати покладуть на нас з вами, знову ж таки, до цього додасться ПДВ. Кабмін звітує, що економіка зростає, ми сплачуємо більше, і все чудово. Крім того, давайте не забувати, що з 1 січня піднялась ще мінімальна зарплата. Це також одна зі складових, яка безпосередньо в тарифі. Якщо ми беремо ЖКП, то як правило, наприклад, в вартості утримання будинку та прибудинкових територій зарплата складає порядку 60-80%. Все інше складають матеріали. Відповідно, з огляду на це ми прекрасно розуміємо, що при піднятті мінімальної зарплати також мають зростати рахунки наші на утримання будинку та прибудинкових територій.

Якщо ми говоримо про підняття мінімалки, яке вплине на зростання тарифів, чи варто брати до уваги, що в сфері ЖКГ всі співробітники, які цим опікуються, також всі отримують мінімалку?

— Знаєте, при розрахунку, як мінімум, посилаються на мінімальну зарплату. І намагаються певним чином її коригувати до коефіцієнтів. Також давайте не будемо забувати, що є ще індекс інфляції. Відповідно, у всіх є працівники, навіть якщо вони не прив'язані до мінімальної зарплати, здебільшого. Наприклад, зарплата закладається при розрахунку тарифу, а досить часто як саме це стосується комунальних підприємств? Вони змушені закладати мінімальну зарплату для своїх розрахунків, мінімальні ставки, тобто необов'язково така сама має бути кількість працівників, але вони закладають, наприклад, п'ять мінімальних ставок слюсаря-сантехніка. Насправді, працює дві чи три особи, вони отримують набагато більше, є премії і т.д. Але в цілому закладається в тариф, як правило, мінімальна зарплата.

І в будь-якому разі зміна мінімалки потягне за собою зростання тарифів.

— Точно. Бо ще є індекс інфляції. Але тут є одна добра новина, що наші комунальні підприємства, наші управителі комунальні, вони не такі гнучкі, вони не так швидко це реагують, як показує досвід минулого року, то вони змогли свій тариф порахувати і подати твердження аж влітку, тобто фактичне підняття відбулося з 1 січня, і фактично здорожчання і електроенергії, і здорожчання паливо-мастильних матеріалів і так далі, відбулося набагато раніше, підняття мінімальної зарплати відбулося з 1 січня, комунальні підприємства змогли це порахувати і затвердити в такий тариф, і довести до нашого відома, лише за півроку.

Енергоресурси, той самий газ, скільки він коштує на газовому хабі у Німеччині, стільки він буде коштувати для українського споживача, і все? На формування ціни ніяк не можливо вплинути, окрім скасування ПДВ?

— Насправді, ми ж прекрасно розуміємо, що уряд не піде на скасування ПДВ. Чому? Тому що це — доходи бюджету, і ми прекрасно розуміємо, що уряд їх розраховує. Це колосальні доходи, ми ж прекрасно з вами це розуміємо. І, звичайно, це доходи за рахунок нас, але не завжди ми розуміємо про те, що саме у вартості енергоресурсів ми сплачуємо податки до бюджету і далі, як правило, ми самі розуміємо, знаємо, здогадуємось, що відбувається в подальшому з цими податками в нашому бюджеті, яким чином вони безпосередньо використовуються. Яким чином впливати? Дійсно, питання досить складне, тому що, з одного боку, є прямий вплив – це шляхом виборів. Ми прекрасно розуміємо, що, обираючи представників влади, ми безпосередньо обираємо своїх представників для вирішення тих чи інших проблем.

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Які тоді обіцянки слухати?

— Насправді, раніше було яким чином? Вважалось, що для населення ми продаємо газ власного видобутку, а для промисловості газ був набагато дорожчий і продавався відповідно до ринкових цін. Ми фактично не прив’язані були до хабу німецького, а були прив’язані до ціни, по якій ми закуповували в РФ безпосередньо газ.

За контрактами?

— Абсолютно. Зараз ситуація дещо змінилась. Фактично компенсація вартості цього газу для населення здійснювалась за рахунок промислових споживачів і плюс ще дотація була фактично з держбюджету, тобто "Нафтогаз" дотувався. Звичайно, що це було поле для корупції, тому що можна було перекидати певний газ начебто для житлового господарства, для споживачів. Він використовувався для споживачів. Тобто тут був цілий ряд зловживань. Відповідно, прийшли до того, що потрібно певним чином вирівняти ціну. Але навіть зараз її не вирівняли, тому що промислові споживачі сплачують більше, ніж сплачувало населення.

Але кажуть експерти з промислових питань, що нібито для промисловості ринок газу відкрився.

— Начебто відкрився ринок газу, але ми прекрасно розуміємо, що цей ринок газу все рівно монополізований, тобто ми маємо монополію. Якби у нас були прозорі, зрозумілі правила на цьому ринку і були, дійсно, незалежні гравці, ми ж прекрасно розуміємо, що цього не відбувається, ми прекрасно розуміємо, кому належать всі газосховища і газовий видобуток безпосередньо в нашій державі. У нас так звикли говорити — фінансово-промислові групи. Народ це розуміє чітко і розуміє, що це належить все олігархам. Відповідно, вони мають своїх представників, вони засівають перед виборами гречкою, хто як вміє, грошима. В результаті ми обираємо представників, які фактично лобіюють інтереси фінансово-промислових груп, в результаті ми отримуємо таку ситуацію на нашому ринку, і ми прекрасно розуміємо, що ці надприбутки від цієї всієї системи отримують саме фінансово-промислові групи, так звані олігархи. І якби навіть у нас був по-іншому побудований ринок, а ринок може бути таким чином побудований. Якщо, наприклад, Україна споживає 30 мільярдів кубів газу, тобто це орієнтовні цифри, ми зараз не прив’язуємось до конкретних цифр, до конкретних років, 30 мільярдів газу, 20 мільярдів з них – це газ власного видобутку, 10 мільярдів – це газ, який ми фактично закуповуємо за кордоном, то ціна мала б формуватись як середнє арифметичне і бути однаковою як для промислових споживачів, так і для населення. Принаймні, ми б тоді розуміли, що впливає, яким чином відбувається ціна. А так ми прив’язуємось до німецького хабу, в Кабміні, як їм вигідно в ручному режимі, ці цифри підставляють, вираховують, скільки надійде в бюджет від ПДВ, скільки надійде від сплати за ЖКГ населенням, скільки промисловістю, скільки потрібно буде з цієї частини віддати на зарплати "Нафтогазу", іншим державним підприємствам, скільки можна буде відправити на інші витрати, скільки на субсидії, і таким чином певний такий баланс вони вираховують. Плюс мінус п’ять доларів туди, п’ять доларів сюди, і в результаті, відповідно, ще з урахуванням індексу інфляції, можливої курсової різниці, виходить ціна, яка незрозуміла для населення.

Чи має сенс встановлювати на дахах багатоповерхових будинків сонячні панелі? Наскільки цей вид енергії на сьогодні вигідним і перспективним?

— Звичайно, що в цьому є майбутнє, але давайте розділимо на дві частини. Є два типи сонячних панелей – це сонячна електростанція і геліоколектори, коли мова йде про підігрів води. Звичайно, тут виникає цілий ряд питань. По-перше, коли ми ставимо геліоколектори, і ми здійснювали розрахунки безпосередньо для свого ОСББ, то є сенс ставити на гарячу воду для підігріву води, для попереднього підігріву води холодної до теплої і потім вже підігрів теплої води до гарячої води і подача безпосередньо мешканцям.

Чим догрів робити?

— Догрів робиться звичайно в індивідуальному тепловому пункті, які зараз є в будинку, тобто ми просто економимо певним чином енергію. Наприклад, якщо будинок споживає на підігрів води 10 гігакалорій тепла, то за таких умов, за певної відповідної кількості таких сонячних колекторів він може витрачати шість гігакалорій, а чотири може виробляти безпосередньо сонце за рахунок саме своєї енергії. Це в Києві, в наших широтах. Вони є різних типів – є пластинчасті, і трубчасті, тобто вони мають різний коефіцієнт корисної дії, відповідно, певним кутом з напрямком на південь, тобто тут цілий ряд є таких параметрів, моментів. Але є, звичайно, така система, яка могла б певним чином догрівати і в зимовий час, але там — дещо вже складна система і мова йде про те, що потрібно ставити інший теплоносій, ставити теплообмінники, тобто це досить така дорога система. Тому оптимально може бути це використання сезонно, тобто фактично безпосередньо перед зимою зливається з нього вода, а весною ми знову її наповнюємо і за певних умов це може бути вихід, але тільки частково, тобто ми не забезпечуємо повністю гарячою водою 16-поверховий будинок, але, принаймні, певним чином можемо зекономити на енергоресурсах за такої системи. В кожному конкретному випадку потрібно проводити розрахунки, скільки у вас є даху, яку треба ставити систему і так далі, в принципі, навіть можна долучити до цього і грантові кошти, і "теплі" кредити.

Це обладнання підпадає під "теплі" кредити?

— Так. Абсолютно підпадає, і можна, дійсно, в цьому напрямку працювати. Наступне питання – це встановлення сонячної електростанції. Тут є цілий ряд питань. З одного боку, це досить вигідно, наприклад, якщо це стосується приватних домогосподарств, коли, наприклад, людина, яка навіть проживає в багатоквартирному будинку може поставити безпосередньо для себе сонячні батареї на дах, але ми повинні розуміти, що тут є обмеження по потужності до 30 кіловат. Як правило, воно ще також обмежене тією вхідною кількістю кіловат, які у вас є в квартирі, це може бути п’ять кіловат. Відповідно, коли ви поставите п’ять кіловат, залежить від вашого споживання, може статися так, що держава по вашому зеленому тарифу вам іноді буде щось доплачувати, а там сума, дійсно, значна, але буде доплачувати лише за різницю спожитої вами і вироблену вами електроенергію, тобто в результаті кожному в залежності від того, скільки ви споживаєте, можна порахувати і розуміти, скільки вам потрібно ставити.

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Якщо мешканці багатоквартирного будинку вирішать організувати на даху велику сонячну станцію і за рахунок цієї станції зробити електрифікацію ліфтів або підігрів води, а не продавати за зеленим тарифом державі?

— Тоді абсолютно немає в цьому сенсу за умови того, що така електростанція — занадто дорога. Ми повинні розуміти, що один ват приблизно потужності зі всім обладнанням буде коштувати приблизно один долар. Якщо ми говоримо про те, що на будинок поставити, наприклад, 30-кіловатну станцію, ми повинні розуміти, що вартість складатиме 30 тисяч доларів. Крім того, давайте не забувати, якщо ми це ставимо на будинок, юридична особа, то в нас ще виникне погодження, в нас виникнуть питання, пов’язані з усім необхідним. Реально, кіловат енергії ми купуємо фактично трошечки більше як за гривню, а держава у нас електроенергію купує за тарифом більше, як шість гривень, це прив’язано до курсу євро. Відповідно, це зовсім невигідно. При умові того, що ми цю всю електроенергію продаємо з прив’язки до євро, 18 євроцентів, в залежності від того, коли вона була побудована, є певне по рокам зобов’язання, і вартість кіловат-енергії відповідно до курсу євро, 16 євроцентів, 18 євроцентів, тобто там дуже багато таких складових, і питання в тому, що простіше і вигідніше її продавати за зеленим тарифом.

Прокоментуйте пункт закону 2119 про комерційний облік, який передбачає колективну відповідальність мешканців будинку.

— Насправді, варто розглядати не тільки закон про комерційний облік, він був прийнятий досить давно, порівняно давно, принаймні, вже там півроку чи рік точно, і також новий закон про житлово-комунальні послуги. Відповідно, що врегульовано? Говорити, що це — незаконна відповідальність, то це трохи неправильно, тому що це передбачено законом. Говорити знову ж таки про відповідальність — також не зовсім коректно. Чому? Тому, що мається на увазі? В кожному будинку встановлюється загальнобудинковий лічильник.

Лічильник чого?

— Лічильник тепла, лічильник води. Щодо газу зараз ситуація змінилась, тому що перед самим новим роком наші нардепи проголосували щодо заборони встановлення загальнобудинкових газових лічильників.

Причому їх скрізь встановили.

— Встановили, нічого страшного. Тепер це питання до самих газових господарств. Тепер питання розбите, тепер мають бути індивідуальні лічильники, тому в цьому питанню пішли назустріч населенню і з кількох спроб кілька днів намагались, але все ж таки це, мабуть, з того, що, дійсно, для споживачів, дійсно, потурбувались про нас з вами — встановили і прийняли такий закон.

Індивідуальний лічильник газу, це — зручно?

— Абсолютно. І питання в тому, що ці лічильники передбачені, яким чином вони мають встановлюватись, певний період, мають бути графіки, вартість встановлення цих лічильників передбачена вартістю самого газу, сплати за газ.

А ті, хто встановив своїм коштом, та ще і за посередництвом…

— Тут має бути розроблена відповідна методика і зменшуватись вартість на певний період оплати газу. Цієї методики ще немає. Кабмін повинен розробити відповідні постанови, нормативно-правові акти, підзаконні нормативно-правові акти. Що зараз є? Встановлюється лічильник безпосередньо на будинок, і в будинку протягом двох років відповідно до закону про комерційний облік має встановлюватись індивідуальні лічильники тепла кожним мешканцем самостійно за кошти кожного з мешканців, якщо є така можливість в будинку. Не важливо, є чи немає такої можливості, але сплачувати за тепло повинні все одно за загальнобудинковим лічильником. Давайте не забувати, що будинок – це є наша спільна сумісна власність. Це не власність ЖЕКу, це не власність держави, це наша спільна сумісна власність. Це так само приватний будинок, тільки який має багато мешканців. Квартира, дійсно, перебуває у нашій приватній власності, індивідуальній власності або у вартості подружжя. Так от, будинок я порівняв би, це така спільна сумісна власність, як і спільна сумісна власність подружжя на квартиру, якщо вона була придбана під час шлюбу, тобто фактично це наше, наш ліфт, наші сходові клітини, наш дах, наші стіни, наші під’їзди, все це наше. Відповідно, ми маємо сплачувати за те, скільки прийшло безпосередньо у наш будинок і турбуватись про те, щоб втрати тепла в нашому будинку були мінімальними.

Загальні втрати, а не лише по окремій квартирі?

— Загальні втрати, абсолютно. Це в квартирі те, що ми можемо встановити індивідуальний тепловий лічильник, якщо є така технічна можливість, і сплачувати те, скільки ми спожили безпосередньо у своїй квартирі, і так — кожний з мешканців. Решта, скільки в будинку безпосередньо спожито буде, розкидано на всіх. Це і мова йде про так звану колективну відповідальність. Тут є цілий ряд речей, з одного боку, правильно. Але є цілий ряд інших речей, які можуть бути виявитись певним шоком для наших мешканців. Чому? Тому що ми всі прекрасно пам’ятаємо, що в неопалювальний період гарячої води у нас, зокрема, в місті Києві майже не було. Чому це так відбувається? Тому що для постачальника води було невигідно постачати цю воду за тими тарифами, які встановлені, тому що витрати на один куб води в неопалювальний період — набагато вищі.

Между тем, бывший член НКРЭКУ Андрей Герус в эфире "ГС" отметил, что сегодня тарифы для малого и среднего бизнеса где-то в 2,5 раза выше, чем тарифы для населения. Он также спрогнозировал, что тарифы на коммуналку поднимут в 2,5 раза в 2019 году.