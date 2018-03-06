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    Никак не осознать, что европейский газ оказался российским - Корнейчук

    Тема:

    Дело - труба! В Украине кризис с газом (790)

    (обновлено: )2895401
    По словам политического аналитика Дмитрия Корнейчука, "Газпрому" по-прежнему выгоднее продавать российский газ Украине через Словакию и Польшу, как это делалось в последние два года.
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Украинское фото

    РИА Новости Украина

    Российский "Газпром" вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа.

    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Об этом заявил глава правления "Газпрома" Алексей Миллер. По его словам, суд в Стокгольме принял асимметричное решение по действующим соглашениям. В такой ситуации продолжение действия контрактов для "Газпрома" является, как заявил Миллер, экономически нецелесообразным и невыгодным.

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    В то же время глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что Украина предотвратила попытку России создать искусственный кризис. По словам Коболева, разногласия между "Газпромом" и Украиной не угрожают транзиту газа из России в Евросоюз. 

    "Для Европы риски исчезли. Мы сделали все возможное, чтобы искусственный кризис, который пыталась создать Россия, не состоялся", — сказал глава "Нафтогаза".

    По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука главным итогом "газового шоу" стало осознание украинцами, что европейский газ в итоге оказался российским. Об этом политолог написал на своей странице в Facebook.

    Президент Петр Порошенко
    Сайт президента Украины
    Теплов: газ и двойные стандарты Порошенко

    "В общем, оказалось, что "Газпрому" по-прежнему выгоднее продавать свой газ Украине через Словакию и Польшу, как делали последние два года.

    Поэтому "Газпром" обратился опять в Стокгольмский арбитраж с целью разорвать газовые контракты. А значит — на неопределенное время зависло выполнение предыдущего решения Арбитража о долге за транзит перед Украиной в 2,5 млрд долларов. Да и напрямую газ Украине продавать не будут по невыгодной (по сравнению с закупкой поляками и словаками) цене.

    Вот и весь итог "газового шоу". Ну, конечно, еще пиар-эффект перед выборами для Путина, который опять "нагнул" Украину, а не проиграл в Стокгольмском суде. И осознание украинцами, что европейский газ в итоге оказался российским. Всем "спасибо". Все свободны", — написал Корнейчук.

    Facebook Дмитрия Корнейчука
    Комментарий Дмитрия Корнейчука по газу
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