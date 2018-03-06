Никак не осознать, что европейский газ оказался российским - Корнейчук

РИА Новости Украина

Российский "Газпром" вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа.

Об этом заявил глава правления "Газпрома" Алексей Миллер. По его словам, суд в Стокгольме принял асимметричное решение по действующим соглашениям. В такой ситуации продолжение действия контрактов для "Газпрома" является, как заявил Миллер, экономически нецелесообразным и невыгодным.

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В то же время глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что Украина предотвратила попытку России создать искусственный кризис. По словам Коболева, разногласия между "Газпромом" и Украиной не угрожают транзиту газа из России в Евросоюз.

"Для Европы риски исчезли. Мы сделали все возможное, чтобы искусственный кризис, который пыталась создать Россия, не состоялся", — сказал глава "Нафтогаза".

По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука главным итогом "газового шоу" стало осознание украинцами, что европейский газ в итоге оказался российским. Об этом политолог написал на своей странице в Facebook.

"В общем, оказалось, что "Газпрому" по-прежнему выгоднее продавать свой газ Украине через Словакию и Польшу, как делали последние два года.

Поэтому "Газпром" обратился опять в Стокгольмский арбитраж с целью разорвать газовые контракты. А значит — на неопределенное время зависло выполнение предыдущего решения Арбитража о долге за транзит перед Украиной в 2,5 млрд долларов. Да и напрямую газ Украине продавать не будут по невыгодной (по сравнению с закупкой поляками и словаками) цене.

Вот и весь итог "газового шоу". Ну, конечно, еще пиар-эффект перед выборами для Путина, который опять "нагнул" Украину, а не проиграл в Стокгольмском суде. И осознание украинцами, что европейский газ в итоге оказался российским. Всем "спасибо". Все свободны", — написал Корнейчук.