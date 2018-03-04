"Прикрути" шагает по Украине

В первые сутки газового кризиса, по данным "Нафтогаза Украины", потребление топлива удалось снизить на 25 миллионов кубометров или на 14%.

Ряд городов приняли решение закрыть школы до наступления тепла (ориентировочно 12 марта): Киев, Чернигов, Винница, Черкассы, Харьков, Днепр и Черновцы.

Крупнейшие киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 перешли на потребление мазута, благодаря чему столица сэкономила 24% суточной нормы потребления газа.

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Однако в нескольких регионах власти решили не следовать примеру президента: Львов, Закарпатская область и Николаевская область решили не "прикручивать".

Введенные меры экономии практически не дали результатов в Мариуполе и Ровно. В Чернигове акция "Прикрути" вообще не сработала: город увеличил потребление газа на 5%.

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