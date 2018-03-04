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    "Прикрути" шагает по Украине

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    Дело - труба! В Украине кризис с газом (759)

    (обновлено: )150436
    Чтобы снизить дефицит газа президент Украины Петр Порошенко объявил акцию "Прикрути". Украинцы должны снизить потребление топлива и теплоэнергии. Однако на все согласны с предложением главы государства.
    Прикрути шагает по Украине. Инфографика
    РИА Новости Украина

    В первые сутки газового кризиса, по данным "Нафтогаза Украины", потребление топлива удалось снизить на 25 миллионов кубометров или на 14%.

    Ряд городов приняли решение закрыть школы до наступления тепла (ориентировочно 12 марта): Киев, Чернигов, Винница, Черкассы, Харьков, Днепр и Черновцы.

    Крупнейшие киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 перешли на потребление мазута, благодаря чему столица сэкономила 24% суточной нормы потребления газа.

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    Однако в нескольких регионах власти решили не следовать примеру президента: Львов, Закарпатская область и Николаевская область решили не "прикручивать".

    Введенные меры экономии практически не дали результатов в Мариуполе и Ровно. В Чернигове акция "Прикрути" вообще не сработала: город увеличил потребление газа на 5%.

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