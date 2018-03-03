"Нафтогаз": благодаря народу и президенту не поддались на провокацию РФ

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что Украина не стала отбирать газ из транзита в критические сутки "газового кризиса", но теперь затребует от "Газпрома" компенсации за переплату за европейски газ.

"За счет невероятной поддержки украинцев мы достойно прошли самый трудный период. Поддержка украинского народа, понимание со стороны президента Украины и совета национальной безопасности… позволили нам не поддаться на провокацию России — мы не стали отбирать газ из транзита, как в 2009 году. Нам нужно было продержаться сутки. И Украина это сделала. За сутки "Нафтогаз" заменил газ, который должен поставляться от "Газпрома" на газ из Европы", — написал Витренко в Facebook.

Он также заявил, что Киев теперь имеет юридическую возможность требовать с "Газпрома" компенсацию убытков за срыв поставок газа. "Разница между ценой по контракту с "Газпромом" и ценами, по которым мы сейчас закупаем газ в экстренном режиме, должна быть компенсирована "Газпромом", — написал Витренко.

"Газпром" в четверг сообщил, что получил от "Нафтогаза Украины" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут. В пятницу же "Газпром" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже, объяснив это тем, что решения данного суда по спору компаний создали дисбаланс их интересов и сделали контракты экономически нецелесообразными для "Газпрома".

По оценке "Нафтогаза", из-за сильных морозов на Украине в начале марта возникает дефицит в суточных объемах газа в размере 18-20 миллионов кубометров. Их украинская госкомпания планировала закупить у "Газпрома", после его отказа частично перекроет за счет импорта с европейского рынка, однако 10 миллионов кубов в сутки все равно будет не хватать. В связи с этим Минэнерго Украины ввело до 6 марта ограничения потребления газа с целью экономии.

В субботу президент Украины Петр Порошенко и "Нафтогаз" заявили о стабилизации ситуации с поставками газа — Киев нарастил импорт из стран Европы.