Теплов: газ и двойные стандарты Порошенко

РИА Новости Украина

"Газпром" в четверг сообщил, что получил от "Нафтогаза Украины" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут. Киев заявил о возникновении из-за этого дефицита газа в стране в условиях сильных морозов и ограничил потребление "голубого топлива" до 6 марта.

Журналист Виталий Теплов признается, что совсем запутался в вопросе газовой независимости Украины.

На своей странице в Facebook он приводит цитаты президента Порошенко о газе из РФ.

"Петр Порошенко в январе 2016 года:

"Мы на сегодняшний день энергонезависимы. Ведь когда Россия попыталась нам перекрыть поставки газа, мы сказали: обойдемся без вашего газа".

Заголовок осени 2017 года:

"Два года Украина живет, совершенно не завися от поставок газа из России", — Порошенко на деле доказал, что реформы в стране работают.

"Что произошло в течение последних двух лет? Мы энергетически независимы. Они (Россия – ред.) стучат: может возьмете наш газ? Нет, у нас все хорошо", — говорит Порошенко 28 декабря 2017 года.

"Мы уверенно начинаем 2018-й — год энергетической независимости Украины", — написал на своей странице в Twitter Порошенко 5 января 2018 года.

Он же на Всемирном экономическом форуме в Давосе неделю спустя: "Украина более 2 лет не покупает российского газа. Именно поэтому мы выиграли в Стокгольмском арбитраже у РФ. Газ не должен быть оружием в российских руках".

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И что теперь, удивляется журналист: 1 марта выяснилось, что мы зависимы от российского газа и требуем нам срочно его продать? Невзирая на то, что газ – оружие.

"Нет, про арбитраж и связанное с его решением новое допсоглашение – всё как раз понятно. А с остальным что делать?" – заканчивает риторическим вопросом Виталий Теплов.