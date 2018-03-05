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    Точка зрения

    Теплов: газ и двойные стандарты Порошенко

    Тема:

    Дело - труба! В Украине кризис с газом (766)

    (обновлено: )3150391
    В "газовых" заявлениях президента Порошенко легко запутаться: с одной стороны, он регулярно говорит о независимости страны от российского газа, с другой – без поставок из РФ в Украине сразу же начинается газовый кризис, отмечает журналист Виталий Теплов.
    Президент Петр Порошенко
    Сайт президента Украины

    РИА Новости Украина

    "Газпром" в четверг сообщил, что получил от "Нафтогаза Украины" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут. Киев заявил о возникновении из-за этого дефицита газа в стране в условиях сильных морозов и ограничил потребление "голубого топлива" до 6 марта.

    Журналист Виталий Теплов признается, что совсем запутался в вопросе газовой независимости Украины. 

    На своей странице в Facebook он приводит цитаты президента Порошенко о газе из РФ. 

    "Петр Порошенко в январе 2016 года: 

    Центральный офис Нафтогаз Украины
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Гибридно-газовая "война" "Нафтогаза" и "Газпрома": расклад сил

    "Мы на сегодняшний день энергонезависимы. Ведь когда Россия попыталась нам перекрыть поставки газа, мы сказали: обойдемся без вашего газа".

    Заголовок осени 2017 года:

    "Два года Украина живет, совершенно не завися от поставок газа из России", — Порошенко на деле доказал, что реформы в стране работают.

    "Что произошло в течение последних двух лет? Мы энергетически независимы. Они (Россия – ред.) стучат: может возьмете наш газ? Нет, у нас все хорошо", — говорит Порошенко 28 декабря 2017 года.

    "Мы уверенно начинаем 2018-й — год энергетической независимости Украины", — написал на своей странице в Twitter Порошенко 5 января 2018 года.

    Он же на Всемирном экономическом форуме в Давосе неделю спустя: "Украина более 2 лет не покупает российского газа. Именно поэтому мы выиграли в Стокгольмском арбитраже у РФ. Газ не должен быть оружием в российских руках".

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    И что теперь, удивляется журналист: 1 марта выяснилось, что мы зависимы от российского газа и требуем нам срочно его продать? Невзирая на то, что газ – оружие.

    "Нет, про арбитраж и связанное с его решением новое допсоглашение – всё как раз понятно. А с остальным что делать?" – заканчивает риторическим вопросом Виталий Теплов.

    Виталий Теплов/Facebook

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