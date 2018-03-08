МИД Украины оценил апелляцию "Газпрома" как "политическую игру"

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Заявления российского "Газпрома" о намерениях обжаловать решение Стокгольмского арбитража — это политическая игра, уверена заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

Напомним, 6 марта "Газпром" подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа; по разбирательству о транзите апелляция будет подана до конца марта 2018 года.

По словам Зеркаль, "Газпром" в любом случае обязан выполнять условия контрактов, даже если они на рассмотрении в арбитраже. При этом она напомнила, что рассмотрение завершенного на днях иска началось в Стокгольме летом 2014 года.

"Сколько лет прошло? (…) Они будут выполнять, должны выполнять условия контрактов, несмотря на то, что они в арбитраже", — сказала дипломат в эфире "5 канала".

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В среду, 28 февраля, "Нафтогаз" и "Газпром" сообщили, что арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску "Нафтогаза" по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые "Газпром" должен компенсировать" Нафтогазу" за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту на поставку газа "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов. Позже "Газпром" заявил, что намерен оспаривать данное решение.

В то же время Арбитраж в Стокгольме отклонил требования "Нафтогаза" по росту тарифа на транзит газа из России и об изменении контракта на транзит газа в соответствии с украинским законодательством.

На следующий день, 1 марта, российский "Газпром" сообщил, что получил от "Нафтогаза" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту. В связи с этим поставки российского газа в Украину с 1 марта остановлены. Киев заявил о возникновении из-за этого дефицита газа в стране в условиях сильных морозов и ограничил потребление "голубого топлива" до 6 марта. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что российская компания начинает процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа.

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Ранее Премьер Украины Владимир Гройсман поручил Минюсту активизировать усилия по взысканию с "Газпрома" штрафа по решению арбитража и антимонопольного штрафа. В свою очередь президент Петр Порошенко выразил уверенность в том, что "Нафтогаз" получит все до копейки" по решению Стокгольмского арбитража.