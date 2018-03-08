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    МИД Украины оценил апелляцию "Газпрома" как "политическую игру"

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    Дело - труба! В Украине кризис с газом (819)

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    Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль отметила, что "Газпром" в любом случае обязан выполнять условия контрактов, даже если они на рассмотрении в арбитраже.
    Здание ОАО Газпром в Москве. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Заявления российского "Газпрома" о намерениях обжаловать решение Стокгольмского арбитража — это политическая игра, уверена заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

    Напомним, 6 марта "Газпром" подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа; по разбирательству о транзите апелляция будет подана до конца марта 2018 года.  

    Интервью Петра Порошенко по поводу решения Стокгольмского арбитража. Видео
    Канал на Youtube 112 Украина
    "Газовое" интервью Порошенко украинским телеканалам. Полная версия

    По словам Зеркаль, "Газпром" в любом случае обязан выполнять условия контрактов, даже если они на рассмотрении в арбитраже. При этом она напомнила, что рассмотрение завершенного на днях иска началось в Стокгольме летом 2014 года. 

    "Сколько лет прошло? (…) Они будут выполнять, должны выполнять условия контрактов, несмотря на то, что они в арбитраже", — сказала дипломат в эфире "5 канала".

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    В среду, 28 февраля, "Нафтогаз" и "Газпром" сообщили, что арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску "Нафтогаза" по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые "Газпром" должен компенсировать" Нафтогазу" за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту на поставку газа "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов. Позже "Газпром" заявил, что намерен оспаривать данное решение. 

    В то же время Арбитраж в Стокгольме отклонил требования "Нафтогаза" по росту тарифа на транзит газа из России и об изменении контракта на транзит газа в соответствии с украинским законодательством. 

    На следующий день, 1 марта, российский "Газпром" сообщил, что получил от "Нафтогаза" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту. В связи с этим поставки российского газа в Украину с 1 марта остановлены. Киев заявил о возникновении из-за этого дефицита газа в стране в условиях сильных морозов и ограничил потребление "голубого топлива" до 6 марта. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что российская компания начинает процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа.

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    Ранее Премьер Украины Владимир Гройсман поручил Минюсту активизировать усилия по взысканию с "Газпрома" штрафа по решению арбитража и антимонопольного штрафа. В свою очередь президент Петр Порошенко выразил уверенность в том, что "Нафтогаз" получит все до копейки" по решению Стокгольмского арбитража.

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