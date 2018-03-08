МИД поручил дипмиссиям провести тщательный анализ активов "Газпрома"

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Украины поручило украинским дипломатическим миссиям провести основательный анализ активов российской компании "Газпром", сообщила заместитель главы МИД Елена Зеркаль.

Ранее Премьер Украины Владимир Гройсман поручил Минюсту активизировать усилия по взысканию с "Газпрома" штрафа по решению арбитража и антимонопольного штрафа. В свою очередь президент Петр Порошенко выразил уверенность в том, что "Нафтогаз" получит все до копейки" по решению Стокгольмского арбитража.

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"Мы уже дали задание нашим дипломатическим миссиям провести основательный анализ: обратиться ко всем реестрам, обратиться ко всем открытым базам данных для того, чтобы сделать такой ростер – где, что есть у "Газпрома", – заявила Зеркаль в эфире "5 канала".

Замминистра уточнила, что НАК "Нафтогаз Украины" также работает с юридическими компаниями-агентами, которые разбираются в вопросах ареста и конфискации активов.

Напомним, в среду, 28 февраля, "Нафтогаз" и "Газпром" сообщили, что арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску "Нафтогаза" по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые "Газпром" должен компенсировать" Нафтогазу" за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту на поставку газа "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов. Позже "Газпром" заявил, что намерен оспаривать данное решение.

В то же время Арбитраж в Стокгольме отклонил требования "Нафтогаза" по росту тарифа на транзит газа из России и об изменении контракта на транзит газа в соответствии с украинским законодательством.

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На следующий день, 1 марта, российский "Газпром" сообщил, что получил от "Нафтогаза" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту. В связи с этим поставки российского газа в Украину с 1 марта остановлены. Киев заявил о возникновении из-за этого дефицита газа в стране в условиях сильных морозов и ограничил потребление "голубого топлива" до 6 марта. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что российская компания начинает процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа.