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    "Нафтогаз": долг "Газпрома" растет на $0,5 млн в день

    (обновлено: )20812
    В компании отметили, что "Газпром" по-прежнему должен "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов, на которые начисляется около 0,5 миллиона долларов процентов ежедневно".
    Вывеска на здании нефтегазовой компании Нафтогаз Украины в Киеве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом Украины" продолжает увеличиваться каждый день на 0,5 миллиона долларов, несмотря на подачу российской компанией апелляции. Об этом заявила пресс-секретарь "Нафтогаза" Елена Осмоловская.

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    "У них есть 90 дней на подачу апелляции по процедурным моментам. Решение арбитража в настоящее время остается в силе. "Газпром" по-прежнему должен "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов, на которые начисляется около 0,5 миллиона долларов процентов ежедневно", — цитирует "Укринформ" пресс-секретаря "Нафтогаза".

    Стокгольмский арбитраж 28 февраля взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в контрактах в пользу украинской госкомпании, и поэтому он намерен расторгнуть их через Стокгольмский арбитраж. В понедельник "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление об этом.

    С другой стороны российская компания во вторник объявила об обжаловании обоих решений Стокгольмского арбитража: по контракту на поставки апелляция уже подана, по контракту на транзит будет подана до конца марта.

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