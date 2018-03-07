Гройсман поручил Минюсту действовать жестче по ситуации с "Газпромом"

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Премьер Украины Владимир Гройсман поручил Минюсту активизировать усилия по взысканию с "Газпрома" штрафа по решению арбитража и антимонопольного штрафа, сообщает пресс-служба Кабмина Украины в среду.

Как сообщает пресс-служба, кабмин в нынешней ситуации активизирует свои действия по взысканию штрафа с российского газового монополиста "Газпрома", а также относительно нарушения украинского монопольного законодательства. "Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман и дал соответствующее поручение министерству юстиции Украины", — говорится в сообщении пресс-службы.

"Позиция Украины в ситуации с "Газпромом" должна быть жесткой и последовательной. "Газпром" должен выполнять вердикт Стокгольмского арбитража и также выполнять требование антимонопольного органа Украины и решения украинских судов. Сегодня имел разговор о наших действиях в связи с этим с министром юстиции Украины Павлом Петренко", — заявил Гройсман.

Позже на своей стране в Facebook премьер написал, что договорился с министром юстиции, "что государственная исполнительная служба сейчас активизирует свои действия по взысканию штрафа с российского газового монополиста "Газпрома" за нарушение украинского монопольного законодательства". Гройсман напомнил, что формирование пакета исков "Нафтогаза" против "Газпрома" в суде Стокгольма 2014 года обусловили целый ряд решений антимонопольных органов Евросоюза и Украины о нарушении монопольного законодательства со стороны российской компании.

Так, в январе 2016 года антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наложил на "Газпром" штраф за злоупотребление монопольным положениемна рынке Украины, и теперь с корпорации подлежит взысканию около 6,5 миллиарда долларов. "После соответствующего решения суда Украина начала опись и арест украинских активов "Газпрома". Теперь мы будем действовать жестче. Мы должны объединить все наши усилия для того, чтобы заставить "Газпром" выполнять все свои обязательства. А за невыполненные обязательства — нести жесткую ответственность", — отметил он.

В 2015 году АМКУ выписал "Газпрому" штраф за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа в 2009-2015 годах на 86,86 миллиарда гривен (3,2 миллиарда долларов). "Газпром" высказал удивление по поводу этого решения, так как не ведет предпринимательской деятельности на территории Украины, передавая газ "Нафтогазу". Однако попытки "Газпрома" добиться отмены этого решения не увенчались успехом, и АМКУ осенью 2017 года направил иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании с компании всей суммы штрафа и пени, — 6,4 миллиарда долларов.

Оспорить в украинских судах принудительное взыскание "Газпрому" пока также не удалось, последняя остающаяся возможность — обращение в Верховный суд Украины. Киев сообщал, что общая сумма средств, которые Украина уже взыскала с "Газпрома" в рамках решения о штрафе за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа страны, составляет до 100 миллионов гривен (3,5 миллиона долларов).