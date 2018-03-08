"Газпрому" не удалось выставить Украину ненадежным транзитером - Госдеп

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Попытка российского "Газпрома" выставить Украину и НАК "Нафтогаз" как ненадежных партнеров газа провалилась, убеждена официальный представитель государственного департамента США Хезер Науэрт.

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Ранее российский "Газпром" сообщил, что получил от "Нафтогаза" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту. В связи с этим поставки российского газа в Украину с 1 марта остановлены. Киев заявил о возникновении из-за этого дефицита газа в стране в условиях сильных морозов и ограничил потребление "голубого топлива" до 6 марта. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что российская компания начинает процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа.

"Украинцы вдохновили мир, объединившись для уменьшения потребления газа на 14% на прошлой неделе, чтобы обеспечить надежные поставки газа европейским потребителям. "Газпрому" не удалось выставить Украину и "Нафтогаз" как ненадежных транзитных партнеров", — подчеркнула Науэрт в своем Twitter.

Напомним, в среду, 28 февраля, "Нафтогаз" и "Газпром" сообщили, что арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску "Нафтогаза" по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые "Газпром" должен компенсировать" Нафтогазу" за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту на поставку газа "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов. Позже "Газпром" заявил, что намерен оспаривать данное решение.

В то же время Арбитраж в Стокгольме отклонил требования "Нафтогаза" по росту тарифа на транзит газа из России и об изменении контракта на транзит газа в соответствии с украинским законодательством.