Гройсман намерен сократить потребление газа в Украине еще на 5 млрд кубов

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. В Украине возможно сократить потребление газа на 5 миллиардов кубометров к 2022 году, считает премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Такие данные приводятся к его посте на странице Facebook, посвященном энергосбережению в Украине. За последние три года потребление газа в Украине сократилось на 6 миллиардов кубометров.

"Прогноз на 2022 год — 13 млрд кубов. То есть, Украина может снизить потребление ещё на 5 млрд кубов", — сообщил Гройсман.

Для сравнения, по данным премьер-министра в 2014 году Украина потребляла 24 млрд кубометров газа, а в 2017 году — 18 млрд кубов.

Также глава Кабмина заявил о стремительном развитии возобновляемой энергетики, в частности, рост количества домохозяйств, использующих солнечные электроустановки — таких в Украине в конце 2015 года было 21, а в конце 2017 — 3010 домов.

Ранее постоянный представитель МВФ в Украине Йост Люнгман заявил, что разница в ценах на газ на украинском рынке является причиной коррупции и неэкономичного потребления, поэтому их необходимо повысить.