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    Гройсман намерен сократить потребление газа в Украине еще на 5 млрд кубов

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    Дело - труба! В Украине кризис с газом (826)

    (обновлено: )62919
    Премьер-министр Украины заявил, что за последние три года потребление газа в Украине сократилось на 6 миллиардов кубометров. Гройсман в перспективе видит возможности для дальнейшей экономии.
    Запуск буровой установки на Шебелинском газовом месторождении
    Сайт правительства Украины

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. В Украине возможно сократить потребление газа на 5 миллиардов кубометров к 2022 году, считает премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

    Эксперт-международник Андрей Бузаров
    Facebook Андрея Бузарова
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    Такие данные приводятся к его посте на странице Facebook, посвященном энергосбережению в Украине. За последние три года потребление газа в Украине сократилось на 6 миллиардов кубометров.

    "Прогноз на 2022 год — 13 млрд кубов. То есть, Украина может снизить потребление ещё на 5 млрд кубов", — сообщил Гройсман.

    Для сравнения, по данным премьер-министра в 2014 году Украина потребляла 24 млрд кубометров газа, а в 2017 году — 18 млрд кубов.

    Также глава Кабмина заявил о стремительном развитии возобновляемой энергетики, в частности, рост количества домохозяйств, использующих солнечные электроустановки — таких в Украине в конце 2015 года было 21, а в конце 2017 — 3010 домов.

    Ранее постоянный представитель МВФ в Украине Йост Люнгман заявил, что разница в ценах на газ на украинском рынке является причиной коррупции и неэкономичного потребления, поэтому их необходимо повысить.

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