Гройсман отреагировал на отключение воды в части Донбасса

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Премьер Украины Владимир Гройсман поручил безотлагательно решить ситуацию по восстановлению водоснабжения в Мариуполе и еще восьми населенных пунктах в Донбассе, сообщила в четверг пресс-служба Кабмина.

Ранее в четверг пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц сообщила, что коммунальное предприятие "Вода Донбасса" из-за непогоды прекратило подачу воды в Мариуполь и еще восемь населенных пунктов на востоке Украины.

"В случае необходимости во время проведения ремонтных работ обеспечить жителей питьевой водой. О результатах проинформировать", — цитирует поручение Гройсмана пресс-служба.

Гройсман поручил решить этот вопрос министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику, министру по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадиму Чернышу, главе Госслужбы по ЧС Николаю Чечеткину и главе Донецкой военно-гражданской администрации Павлу Жебривскому. Координация работ возложена на вице-премьера Геннадия Зубко.

Мариуполь является одним из самых больших городов Донецкой области с населением 500 тысяч человек.

В связи с приходом двух циклонов в Украине в начале недели ухудшились погодные условия. Сильные снегопады проходят в западных, южных и центральных регионах. Ранее в четверг Госслужба по ЧС заявила, что из-за непогоды более 170 населенных пунктов в десяти областях Украины остались без электричества. В первый день весны в Киеве образовались 10-балльные пробки.