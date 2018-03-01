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    Гройсман отреагировал на отключение воды в части Донбасса

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    Украина остановилась в снежных заносах (255)

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    Премьер Украины Владимир Гройсман поручил решить вопрос по восстановлению водоснабжения в Мариуполе министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику и ряду других высокопоставленных чиновников.
    Владимир Гройсман
    @volodymyrgroysman

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Премьер Украины Владимир Гройсман поручил безотлагательно решить ситуацию по восстановлению водоснабжения в Мариуполе и еще восьми населенных пунктах в Донбассе, сообщила в четверг пресс-служба Кабмина.

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    Ранее в четверг пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц сообщила, что коммунальное предприятие "Вода Донбасса" из-за непогоды прекратило подачу воды в Мариуполь и еще восемь населенных пунктов на востоке Украины.

    "В случае необходимости во время проведения ремонтных работ обеспечить жителей питьевой водой. О результатах проинформировать", — цитирует поручение Гройсмана пресс-служба.

    Гройсман поручил решить этот вопрос министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику, министру по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадиму Чернышу, главе Госслужбы по ЧС Николаю Чечеткину и главе Донецкой военно-гражданской администрации Павлу Жебривскому. Координация работ возложена на вице-премьера Геннадия Зубко.

    Мариуполь является одним из самых больших городов Донецкой области с населением 500 тысяч человек.

    В связи с приходом двух циклонов в Украине в начале недели ухудшились погодные условия. Сильные снегопады проходят в западных, южных и центральных регионах. Ранее в четверг Госслужба по ЧС заявила, что из-за непогоды более 170 населенных пунктов в десяти областях Украины остались без электричества. В первый день весны в Киеве образовались 10-балльные пробки.

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