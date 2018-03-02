Гройсман: РФ уже доказывала, что мировое право для нее не имеет значения

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Официальный Киев ищет механизмы, чтобы заставить Россию выполнить решение Стокгольмского арбитража, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает Правительственный портал.

"Мы получили справедливое решение Стокгольмского арбитража. Иначе и быть не могло — справедливость должна быть восстановлена. В 2009 году была подписана кабальная сделка между правительствами Украины и России, между компаниями "Нафтогаз" и "Газпром". Соглашение было незаконным — это доказал Стокгольмский арбитраж. Мы выиграли 4,5 миллиарда долларов. Сейчас Россия должна выполнить решение суда. Предусмотреть, какие действия предпримет РФ, мне трудно. Они не раз доказывали, что для них нормы мирового права не имеют значения. Но уверен, что мы найдем механизмы, как заставить их выполнить приговор суда и вернуть то, что принадлежит Украине и украинскому народу", — сказал Гройсман.

В среду, 28 февраля, "Нафтогаз" и "Газпром" сообщили, что арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску "Нафтогаза" по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые "Газпром" должен компенсировать" Нафтогазу" за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту на поставку газа "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" уже заявил,что не согласен с решением арбитража.

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Напомним, Стокгольмский арбитраж 22 декабря 2017 года вынес вердикт по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на поставку российского газа в Украину. Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 миллиарда долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть 4 миллиардов кубометров. Согласно сообщению "Газпрома", закупать его газ в этих объемах Киев обязан, начиная с 2018 года.

"Нафтогаз" счел декабрьское решение суда в Стокгольме победой и оценил свой положительный эффект от него в 75 миллиардов долларов, включив в эту сумму все, что он мог бы заплатить "Газпрому" при самом негативном для украинской госкомпании решении суда. В частности, экономия образовалась из-за ретроактивного снижения цены газа для второго квартала 2014 года – до 352 долларов с 485 долларов за тысячу кубометров. "Нафтогаз" также сообщил, что суд отменил запрет на реэкспорт российского газа и привязку цены на газ к нефтепродуктам.

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"Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Основная часть претензий "Газпрома" к "Нафтогазу" в рамках спора по поставкам приходилась на штрафы за недобор газа по контрактному правилу "бери или плати" (take or pay). Кроме того, "Газпром" требовал оплатить долг за газ, поставленный в мае-июне 2014 года, и пеню за просрочку оплаты. "Нафтогаз" же требовал ретроактивного изменения цены на газ, возмещения переплат за непересмотренные цены и отмены запрета на перепродажу газа, предусмотренного контрактом.