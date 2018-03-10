наверх
10.03.201820:55
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Администрации

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Вашингтон. Белый дом
    США призвали РФ содействовать освобождению наблюдателей ОБСЕ
    22:39 29.05.2014
    23
    Россия может использовать свое влияние, чтобы содействовать освобождению задержанных в Украине наблюдателей ОБСЕ, заявил на брифинге официальный представитель Белого дома Джей Карни.
    И.о. президента Украины Александр Турчинов
    Турчинов уволил одесского губернатора
    10:44 06.05.2014
    9Столкновения в Одессе
    Александр Турчинов снял с должности главу администрации Одесской области Владимира Немировского и назначил на этот пост Игоря Палицу.
    Белый дом. Архивное фото
    Власти США обсуждают с бизнесом возможность бойкота ПМЭФ
    19:55 01.05.2014
    18Санкции в отношении России_2014
    Представители администрации США обсуждают с американскими компаниями возможность отказа от участия в Петербургском международном экономическом форуме в связи с позицией РФ по ситуации в Украине, заявил представитель Белого дома Джей Карни.
    Сторонники федерализации захватили прокуратуру Донецкой области
    ОГА: около 15 человек пострадали в столкновениях в Донецке
    18:10 01.05.2014
    9Протесты и захват зданий на юго-востоке Украины
    Порядка 15 человек пострадали в столкновениях между сторонниками федерализации и силовиками у здания прокуратуры Донецкой области, сообщает в четверг пресс-служба Донецкой областной госадминистрации.
    Ситуация в Харькове
    Рабочие ремонтируют окна в Харьковской ОГА, митингующих у здания нет
    09:55 11.04.2014
    7Протесты и захват зданий на юго-востоке Украины
    Митингующих возле Харьковской областной государственной администрации утром в пятницу нет, в здании госучреждения ремонтируют разбитые окна.
    Молоток
    Суд Харькова перенес рассмотрение дел задержанных в ОГА на четверг
    20:30 09.04.2014
    7Протесты и захват зданий на юго-востоке Украины
    Суд Харькова переносит рассмотрение дел задержанных сторонников федерализации на четверг, 10 апреля.
    Ситуация в Харькове. Архивное фото
    Милиция сняла оцепление вокруг здания обладминистрации в Харькове
    09:31 09.04.2014
    20Протесты и захват зданий на юго-востоке Украины
    Сотрудники милиции сняли оцепление вокруг здания харьковской областной государственной администрации, работа госучреждения возобновлена.
    Ситуация в Харькове
    Митингующие находятся в здании Харьковской ОГА, но работу не блокируют
    12:37 07.04.2014
    17Протесты и захват зданий на юго-востоке Украины
    Здание Харьковской областной госадминистрации разблокировано митингующими, хотя они и продолжают находиться в холле областной администрации, но работе не препятствуют.
    Президент США Барак Обама
    Обама и Байден обсудят с лидерами Конгресса ситуацию в Украине
    08:25 03.04.2014
    3Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Президент США Барак Обама и вице-президент Джозеф Байден в четверг встретятся с лидерами конгресса от обеих партий, чтобы обсудить ситуацию в Украине, сообщает Белый дом.
    Купол Капитолия - здания Конгресса США в Вашингтоне
    Санкции США в отношении ряда российских политиков вступили в силу
    16:36 17.03.2014
    6Санкции в отношении России_2014
    Санкции США в отношении ряда российских политиков, введенные в связи с ситуацией на Украине, вступили в силу в понедельник в 08.01 мск, сообщает Белый дом.
    Вашингтон. Белый дом
    США вводят санкции против Януковича, Аксенова и Константинова
    16:05 17.03.2014
    12Санкции в отношении России_2014
    США вводят санкции в отношении Виктора Януковича, заявившего о своей легитимности в качестве президента Украины, и премьера Крыма Сергея Аксенова, которых считают ответственными за обострение ситуации в Украине, сообщает Белый дом.
    Здание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне
    Вашингтон готов расширить санкции в отношении России
    16:03 17.03.2014
    2Санкции в отношении России_2014
    Вашингтон готов расширить санкции в отношении России, если ситуация вокруг Украины не будет урегулирована, сообщает Белый дом.
    Александр Турчинов
    Турчинов: администрация президента возобновит работу в понедельник
    14:20 24.02.2014
    6Политический кризис в Украине
    Администрация президента в понедельник возобновит свою работу, сообщил на согласительном совете парламента спикер Верховной Рады Александр Турчинов.
    Сторонники евроинтеграции. Архивное фото
    СМИ: радикалы штурмуют здание администрации в Полтаве
    23:06 19.02.2014
    16Протесты и беспорядки в регионах Украины
    Радикалы забрасывают здание областной госадминистрации в Полтаве брусчаткой, ранены двое правоохранителя. Ранены двое сотрудников спецподразделения "Грифон", они доставлены в больницу.
    Молоток
    Суд в Полтаве обязал радикалов освободить здание местной администрации
    15:41 10.02.2014
    8
    Киевский райсуд Полтавы в понедельник удовлетворил иск областной прокуратуры об освобождении здания Полтавской обладминистрации, которое захватили радикально настроенные сторонники оппозиции.
    Администрация президента Украины
    Янукович назначил Портнова первым замглавы своей администрации
    20:48 24.01.2014
    20
    Другим указом Янукович назначил Андрея Портнова на должность первого заместителя главы администрации президента, до этого он был советником президента.
    Милиция - ситуация в Украине
    Из-за захвата Тернопольской обладминистрации открыто производство
    02:51 24.01.2014
    9Протесты и беспорядки в регионах Украины
    Уголовное производство открыто после захвата здания областной администрации в Тернополе.
    Подписание документов
    Сало просит считать его заявление об отставке недействительным
    16:00 23.01.2014
    7Столкновения в Киеве после "народного вече" 19 января
    "Олег Сало просит признать его заявление недействительным, поскольку оно было написано под давлением митингующих", - сообщили в пресс-службе.
    Виктор Янукович и глава администрации президента Сергей Левочкин
    Янукович уволил главу своей администрации Левочкина
    20:18 17.01.2014
    14
    "Уволить Левочкина Сергея Владимировича с должности главы администрации президента Украины", - говорится в указе Януковича.
    Вашингтон. Белый дом
    Власти США намерены расширить список Магнитского
    18:23 20.12.2013
    8
    Власти США рассматривают внесение новых имен в список Магнитского и расширят его, заявила представитель Белого дома Лора Лукас-Магнусон.
    еще 20 материалов
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
    0
    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Все теги