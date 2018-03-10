Представители администрации США обсуждают с американскими компаниями возможность отказа от участия в Петербургском международном экономическом форуме в связи с позицией РФ по ситуации в Украине, заявил представитель Белого дома Джей Карни.
США вводят санкции в отношении Виктора Януковича, заявившего о своей легитимности в качестве президента Украины, и премьера Крыма Сергея Аксенова, которых считают ответственными за обострение ситуации в Украине, сообщает Белый дом.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.