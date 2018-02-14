Военный найден мертвым в госпитале Полтавы

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. В Полтавском военном госпитале нашли тело военнослужащего. Об этом сообщает интернет-издание "Полтавщина".

"Ночью 14 февраля в Полтавском военном госпитале нашли повешенным военнослужащего, который проходил службу в одной из воинских частей и находился на лечении", — говорится в сообщении.

Как отмечается, погибший не является уроженцем области.

Сейчас военная прокуратура проводит расследование.

Напомним, стало известно, сколько США выделят Украине в 2019 на военные нужды.