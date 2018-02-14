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    Военный найден мертвым в госпитале Полтавы

    (обновлено: )63410
    Ночью 14 февраля в Полтавском военном госпитале нашли повешенным военнослужащего, который проходил службу в одной из воинских частей и находился на лечении.
    Военный найден мертвым в госпитале Полтавы
    poltava.to

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. В Полтавском военном госпитале нашли тело военнослужащего. Об этом сообщает интернет-издание "Полтавщина".

    "Ночью 14 февраля в Полтавском военном госпитале нашли повешенным военнослужащего, который проходил службу в одной из воинских частей и находился на лечении", — говорится в сообщении.

    Как отмечается, погибший не является уроженцем области.

    Сейчас военная прокуратура проводит расследование.

    Напомним, стало известно, сколько США выделят Украине в 2019 на военные нужды.

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