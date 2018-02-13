наверх
13.02.201818:23
Курсы валют НБУ
  • USD26.84- 0.22
  • EUR32.91- 0.29
Рубрики
Ещё
    Киев

    Российских военных приговорили в Киеве к 13 и 14 годам тюрьмы

    (обновлено: )22005
    Одинцов и Баранов были задержаны 20 ноября 2016 года в Херсонской области. Во вторник их приговорили к 14 и 13 годам лишения свободы соответственно.
    1 / 2
    Максим Одинцов. Архивное фото
    ua.krymr.com

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Дарницкий и Подольский районные суды Киева признали виновными в госизмене и дезертирстве российских военнослужащих Максима Одинцова и Александра Баранова, приговорив их к 14 и 13 годам лишения свободы соответственно, сообщил РИА Новости во вторник адвокат подсудимых Валентин Рыбин.

    Заявление Порошенко об угрозе со стороны России во время заседания СНБО 27 января 2016 года
    Видео Администрации президента Украины
    Порошенко: Россия - главная военная угроза для Украины

    "Подольский районный суд Киева признал Баранова виновным, ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы, сейчас мы получили копию приговора. У нас есть месяц, чтобы его обжаловать", — сказал Рыбин.

    По его словам, "Дарницкий районный суд Киева приговорил Одинцова к 14 годам тюрьмы".

    Он добавил, что в данный момент рассматривает возможность подачи апелляции на эти решения.

    Баранов и Одинцов были задержаны 20 ноября 2016 года в Херсонской области. Минобороны России расценило задержание российских военнослужащих как похищение.  В свою очередь глава СБУ Василий Грицак заявил, что Баранов и Одинцов были задержаны правоохранителями законно. По версии следствия, военные в 2014 году после присоединения Крыма к РФ дезертировали из рядов украинской армии и, совершив государственную измену, перешли на службу в российскую армию.

    Служба безопасности Украины
    Задержанный СБУ на админгранице с Крымом Александр Баранов
    Служба безопасности Украины
    Задержанный СБУ на админгранице с Крымом Одинцов Максим

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Украины Петр Порошенко на переговорах в Минске.
    Донбасс: годовщина Минских соглашений
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Болельщицы КНДР на Олимпиаде-2018
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?