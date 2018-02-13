Российских военных приговорили в Киеве к 13 и 14 годам тюрьмы

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Дарницкий и Подольский районные суды Киева признали виновными в госизмене и дезертирстве российских военнослужащих Максима Одинцова и Александра Баранова, приговорив их к 14 и 13 годам лишения свободы соответственно, сообщил РИА Новости во вторник адвокат подсудимых Валентин Рыбин.

"Подольский районный суд Киева признал Баранова виновным, ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы, сейчас мы получили копию приговора. У нас есть месяц, чтобы его обжаловать", — сказал Рыбин.

По его словам, "Дарницкий районный суд Киева приговорил Одинцова к 14 годам тюрьмы".

Он добавил, что в данный момент рассматривает возможность подачи апелляции на эти решения.

Баранов и Одинцов были задержаны 20 ноября 2016 года в Херсонской области. Минобороны России расценило задержание российских военнослужащих как похищение. В свою очередь глава СБУ Василий Грицак заявил, что Баранов и Одинцов были задержаны правоохранителями законно. По версии следствия, военные в 2014 году после присоединения Крыма к РФ дезертировали из рядов украинской армии и, совершив государственную измену, перешли на службу в российскую армию.

Служба безопасности Украины Задержанный СБУ на админгранице с Крымом Александр Баранов