Осужденных в Киеве военных РФ могут вскоре обменять на украинцев - адвокат

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Осужденных в Украине военнослужащих РФ Максима Одинцова и Александра Баранова могут обменять на арестованных в России украинцев, заявил РИА Новости адвокат осужденных Валентин Рыбин.

Как ранее во вторник рассказал Рыбин, два районных суда Киева признали виновными в госизмене и дезертирстве Одинцова и Баранова, приговорив их к 14 и 13 годам лишения свободы соответственно.

"Вероятность обмена в ближайшее время высока. Приговоры – это результаты соответствующих договоренностей по юридическому оформлению лиц для осуществления мероприятий по обмену. То есть договоренности об обмене уже есть и они работают", — сообщил Рыбин.

По его словам, вероятно, российские военнослужащие будут обменяны на арестованных в РФ украинцев, однако адвокат не назвал каких-либо имен.

Баранов и Одинцов были задержаны 20 ноября 2016 года в Херсонской области. Минобороны России расценило задержание российских военнослужащих как похищение. В свою очередь глава СБУ Василий Грицак заявил, что Баранов и Одинцов были задержаны правоохранителями законно. По версии следствия, военные в 2014 году после присоединения Крыма к РФ дезертировали из рядов украинской армии и, совершив государственную измену, перешли на службу в российскую армию.