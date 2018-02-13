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    Осужденных в Киеве военных РФ могут вскоре обменять на украинцев - адвокат

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    По словам адвоката осужденных Валентина Рыбина, вероятно, российские военнослужащие будут обменяны на арестованных в РФ украинцев, однако защитник не назвал каких-либо имен.
    Заседание по делу российского военнослужащего Максима Одинцова в Киеве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Осужденных в Украине военнослужащих РФ Максима Одинцова и Александра Баранова могут обменять на арестованных в России украинцев, заявил РИА Новости адвокат осужденных Валентин Рыбин.

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    Как ранее во вторник рассказал Рыбин, два районных суда Киева признали виновными в госизмене и дезертирстве Одинцова и Баранова, приговорив их к 14 и 13 годам лишения свободы соответственно.

    "Вероятность обмена в ближайшее время высока. Приговоры – это результаты соответствующих договоренностей по юридическому оформлению лиц для осуществления мероприятий по обмену. То есть договоренности об обмене уже есть и они работают", — сообщил Рыбин.

    По его словам, вероятно, российские военнослужащие будут обменяны на арестованных в РФ украинцев, однако адвокат не назвал каких-либо имен.

    Баранов и Одинцов были задержаны 20 ноября 2016 года в Херсонской области. Минобороны России расценило задержание российских военнослужащих как похищение.  В свою очередь глава СБУ Василий Грицак заявил, что Баранов и Одинцов были задержаны правоохранителями законно. По версии следствия, военные в 2014 году после присоединения Крыма к РФ дезертировали из рядов украинской армии и, совершив государственную измену, перешли на службу в российскую армию.

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