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    Нацразведка США не ожидает крупных военных операций в Донбассе

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    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (525)

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    Директор национальной разведки США Дэниэл Коутс заявил, что конфликт на востоке Украины, "вероятно, останется в тупике и будет характеризоваться колебаниями уровня насилия".
    Разбитый танк ополченцев близ Углегорска
    REUTERS Maxim Shemetov

    КИЕВ, 13 фев – РИА Новости Украина. Конфликт в Донбассе в 2018 году останется в тупике, крупные наступления сторон маловероятны, считает директор национальной разведки США Дэниэл Коутс.

    Михаил Погребинский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Донбасс спасут только миротворцы ООН – Погребинский

    "Конфликт на востоке Украины, вероятно, останется в тупике и будет характеризоваться колебаниями уровня насилия. Крупное наступление с обеих сторон маловероятно в 2018 году, хотя планы каждой из сторон могут измениться, если она увидит, что другая (сторона) серьезно оспаривает статус-кво", — говорится в докладе Коутса, опубликованном на сайте комитета по разведке сената США.

    Во вторник глава ведомства выступает в этом комитете вместе с руководителями других спецслужб США по проблемам мировых угроз.

    В докладе также содержатся обвинения в адрес России о вмешательстве в конфликт в Донбассе, что Москва неоднократно опровергала.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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