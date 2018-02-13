Нацразведка США не ожидает крупных военных операций в Донбассе

КИЕВ, 13 фев – РИА Новости Украина. Конфликт в Донбассе в 2018 году останется в тупике, крупные наступления сторон маловероятны, считает директор национальной разведки США Дэниэл Коутс.

"Конфликт на востоке Украины, вероятно, останется в тупике и будет характеризоваться колебаниями уровня насилия. Крупное наступление с обеих сторон маловероятно в 2018 году, хотя планы каждой из сторон могут измениться, если она увидит, что другая (сторона) серьезно оспаривает статус-кво", — говорится в докладе Коутса, опубликованном на сайте комитета по разведке сената США.

Во вторник глава ведомства выступает в этом комитете вместе с руководителями других спецслужб США по проблемам мировых угроз.

В докладе также содержатся обвинения в адрес России о вмешательстве в конфликт в Донбассе, что Москва неоднократно опровергала.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.