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    Стало известно, сколько США выделят Украине в 2019 на военные нужды

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    Средства предлагается направить на предоставление военной техники и снаряжения, оборудования и услуг военного назначения, логистическое обеспечение, разведывательную поддержку Вооруженных сил и сил безопасности Украины.
    Капитолий США в Вашингтоне
    REUTERS Joshua Roberts

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. В проекте федерального бюджета США на 2019 год предусмотрено предоставление Украине $200 млн на усиление безопасности и обороны, сообщает посольство Украины в США на своей странице в Facebook.

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    Согласно официально обнародованному документу, указанные средства предлагается направить на предоставление военной техники и снаряжения, оборудования и услуг военного назначения, логистическое обеспечение, разведывательную поддержку Вооруженных сил и сил безопасности Украины.

    По сравнению с бюджетным запросом на 2018 год предлагаемая сумма помощи Украине увеличена на 50 млн. долларов.

    В проекте бюджета на 2019 Украина включена в небольшой перечень стран, которые будут получать помощь также и по программе Государственного департамента "Международное военное финансирование" (Foreign Military Financing, FMF).

    Окончательные объемы помощи Украине будут известны после завершения всего процесса прохождения документа, который сейчас на начальной стадии.

    Ранее сообщалось, что Пентагон запрашивал "выделение 250 миллионов долларов для оказания помощи Украине по защите территориального суверенитета".

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