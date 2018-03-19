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    Спорт

    Нападающего "Ворсклы" ограбили на более 1,6 млн грн - СМИ

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    По информации полтавских СМИ, у нападающего "Ворсклы" Владислава Кулача похитили из квартиры $50000 и €10000. Он обратился в полицию.
    Владислав Кулач
    vorskla.com.ua

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. В Полтаве обокрали квартиру нападающего "Ворсклы" Владислава Кулача.

    В ночь на 19 марта футболист обратился в Отделение №2 полиции Полтавы заявлением о краже. У нападающего  похитили $50000 и €10000.

    По непроверенным данным из квартиры также похитили 300 тыс гривен в национальной валюте, сообщает "Полтавщина".

    18 марта "Ворскла" в Киеве проиграла "Динамо" со счетом 0: 4. Владислав Кулач вышел на поле в стартовом составе и сыграл 75 минут. На 76-й минуте Кулач получил травму и его заменил Владимир Одарюк.

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