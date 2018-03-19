Нападающего "Ворсклы" ограбили на более 1,6 млн грн - СМИ

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. В Полтаве обокрали квартиру нападающего "Ворсклы" Владислава Кулача.

В ночь на 19 марта футболист обратился в Отделение №2 полиции Полтавы заявлением о краже. У нападающего похитили $50000 и €10000.

По непроверенным данным из квартиры также похитили 300 тыс гривен в национальной валюте, сообщает "Полтавщина".

18 марта "Ворскла" в Киеве проиграла "Динамо" со счетом 0: 4. Владислав Кулач вышел на поле в стартовом составе и сыграл 75 минут. На 76-й минуте Кулач получил травму и его заменил Владимир Одарюк.