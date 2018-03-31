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    Общество

    "Национальный корпус" сорвал семинар по проблемам ЛГБТ-сообщества

    (обновлено: )6201
    Представитель "Национального корпуса" заявил, что причиной срыва семинара стало то, что "полтавская организация восприняла тренинг как пропаганду гомосексуализма".
    Национальый корпус сорвал трининг в Полтаве
    Facebok "Национального корпуса" в Полтаве

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Представители партии "Национальный корпус" в Полтаве сорвали тренинг организации TERGO для психологов, посвященный особенностям работы с представителями ЛГБТ-сообщества, сообщила председатель TERGO Елена Глоба.

    По ее словам, националисты ворвались в помещение, где проходило мероприятие, порвали материалы организаторов, забирали телефоны у участников семинара.

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    "Примерно 15 человек ворвались утром, в начале тренинга. Мы позвонили в полицию. Пока ехала полиция, они успели порвать материалы — наши сертификаты, которые мы выдаем участникам, блокноты для заметок, вели себя грубо, отбирали телефоны, потому что активисты пытались их снять. Полиция вывела этих скандалистов", — рассказала Глоба "Громадському радио".

    Организаторы написали заявление в полицию.

    "Национальный корпус" опубликовал видео своей акции в Facebook. Пресс-секретарь "Нацкорпуса" Роман Чернышев сообщил LIGA.net: "Это была незапланированная акция, по инициативе полтавской организации. Мероприятие прошло без применения силы, никто не пострадал", — сказал он.

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    Причиной срыва мероприятия Чернышев назвал то, что "полтавская организация восприняла тренинг как пропаганду гомосексуализма".

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