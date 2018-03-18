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    Выборы президента РФ в Крыму. Как протестовали в Полтаве и Запорожье

    Тема:

    Выборы президента РФ: ситуация в Украине (70)

    (обновлено: )1387421
    В Запорожье протестовали против выборов президента России в Крыму
    В Запорожье протестовали против выборов президента России в Крыму
    В Запорожье протестовали против выборов президента России в Крыму
    В Запорожье протестовали против выборов президента России в Крыму
    В Запорожье протестовали против выборов президента России в Крыму /
    В Запорожье протестовали против выборов президента России в Крыму
    В Запорожье протестовали против выборов президента России в Крыму
    В Запорожье протестовали против выборов президента России в Крыму
    В Полтаве протестовали против выборов президента России в Крыму
    В Полтаве протестовали против выборов президента России в Крыму
    В Полтаве протестовали против выборов президента России в Крыму
    В Полтаве протестовали против выборов президента России в Крыму
    В Полтаве протестовали против выборов президента России в Крыму
    В Полтаве протестовали против выборов президента России в Крыму
    В Полтаве протестовали против выборов президента России в Крыму
    В Полтаве протестовали против выборов президента России в Крыму
    В Запорожье протестовали против выборов президента России в Крыму
    akzent.zp.ua
    В Запорожье протестовали против выборов президента России в Крыму
    akzent.zp.ua
    В Запорожье протестовали против выборов президента России в Крыму
    akzent.zp.ua
    В Запорожье протестовали против выборов президента России в Крыму
    akzent.zp.ua
    В Запорожье протестовали против выборов президента России в Крыму /
    akzent.zp.ua
    В Запорожье протестовали против выборов президента России в Крыму
    akzent.zp.ua
    В Запорожье протестовали против выборов президента России в Крыму
    akzent.zp.ua
    В Запорожье протестовали против выборов президента России в Крыму
    akzent.zp.ua
    В Полтаве протестовали против выборов президента России в Крыму
    np.pl.ua
    В Полтаве протестовали против выборов президента России в Крыму
    np.pl.ua
    В Полтаве протестовали против выборов президента России в Крыму
    np.pl.ua
    В Полтаве протестовали против выборов президента России в Крыму
    np.pl.ua
    В Полтаве протестовали против выборов президента России в Крыму
    np.pl.ua
    В Полтаве протестовали против выборов президента России в Крыму
    np.pl.ua
    В Полтаве протестовали против выборов президента России в Крыму
    np.pl.ua
    В Полтаве протестовали против выборов президента России в Крыму
    np.pl.ua

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    В воскресенье, 18 марта в Полтаве возле ОГА собрались местные жители, чтобы выразить возмущение выборами президента РФ в Крыму, передает "Новини Полтавщини".

    Участники акции держали в руках плакаты "Крым — это Украина", "Не признаем выборы в Крыму," Выборы в Крыму являются незаконными", "Крымские татары — коренной народ Крыма и Украины — против выборов в Крыму".

    В то же время в Запорожье с утра около сотни активистов с государственной символикой собрались на Майдане Героев, чтобы также выразить протест из-за выборов президента РФ в Крыму. Среди присутствующих были и школьники, молодежь, пенсионеры, а также добровольцы и ветераны АТО, передает "Акцент".

    Смотрите также: Митингующие разобрали конструкции на Майдане и направились к Порошенко

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