Выборы президента РФ в Крыму. Как протестовали в Полтаве и Запорожье

В воскресенье, 18 марта в Полтаве возле ОГА собрались местные жители, чтобы выразить возмущение выборами президента РФ в Крыму, передает "Новини Полтавщини".

Участники акции держали в руках плакаты "Крым — это Украина", "Не признаем выборы в Крыму," Выборы в Крыму являются незаконными", "Крымские татары — коренной народ Крыма и Украины — против выборов в Крыму".

В то же время в Запорожье с утра около сотни активистов с государственной символикой собрались на Майдане Героев, чтобы также выразить протест из-за выборов президента РФ в Крыму. Среди присутствующих были и школьники, молодежь, пенсионеры, а также добровольцы и ветераны АТО, передает "Акцент".

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