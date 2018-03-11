В Полтаве произошел взрыв. Погиб молодой мужчина

Пресс-служба Полиции в Полтавской области

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. В Полтаве погиб мужчина. Об этом сообщает областная полиция. По данным ведомства, инцидент произошел минувшим вечером на одной из улиц в Киевском районе города.

"Сотрудники полиции предварительно установили, что рядом с собственным двором от взрыва неизвестного предмета погиб 31-летний полтавчанин. Полицейскими устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – рассказали правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Киеве на улице Чавдар (Дарницкий район) произошел сильный пожар на подземном паркинге дома №13, сгорели пять автомобилей.