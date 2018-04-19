Центр Полтавы взяли под усиленную охрану из-за протеста националистов

Охрана центра Полтавы в четверг усилена из-за анонсированной накануне акции против самовольного строительства возле бывшего Дома Полтавского дворянского собрания.

"Центральная улица и прилегающие территории заполнены автобусами спецназовцев, бойцов Нацгвардии и полицейских", — пишет Depo Poltava.

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Накануне "Национальный корпус" анонсировал акцию протеста против незаконной пристройки к историческому зданию (бывший кинотеатр им. Котляревского). Они требуют предъявить документы, которые позволяют застройку.