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    Фотоленты

    Центр Полтавы взяли под усиленную охрану из-за протеста националистов

    (обновлено: )35741
    Протест в Полтаве
    Протест в Полтаве
    Протест в Полтаве
    Протест в Полтаве
    Протест в Полтаве
    Протест в Полтаве
    Протест в Полтаве
    Протест в Полтаве
    Протест в Полтаве
    poltava.depo.ua
    Протест в Полтаве
    poltava.depo.ua
    Протест в Полтаве
    poltava.depo.ua
    Протест в Полтаве
    poltava.depo.ua
    Протест в Полтаве
    poltava.depo.ua
    Протест в Полтаве
    poltava.depo.ua
    Протест в Полтаве
    poltava.depo.ua
    Протест в Полтаве
    poltava.depo.ua

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    Охрана центра Полтавы в четверг усилена из-за анонсированной накануне акции против самовольного строительства возле бывшего Дома Полтавского дворянского собрания.

    "Центральная улица и прилегающие территории заполнены автобусами спецназовцев, бойцов Нацгвардии и полицейских", — пишет Depo Poltava.

    Читайте также: Где-то под Полтавой. Детсад оккупирован самыми большими змеями Европы

    Накануне "Национальный корпус" анонсировал акцию протеста против незаконной пристройки к историческому зданию (бывший кинотеатр им. Котляревского). Они требуют предъявить документы, которые позволяют застройку.

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