В Полтаве открылся самый необычный вуз

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КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. В Полтаве открыли вуз для тех, кому за 50 – так называемый университет "третьего возраста".

Подобные учреждения уже работают по всей стране.

По словам Александра Бронникова, военного штурмана на пенсии, который учится в вузе, он отправился в университет, чтобы освоить компьютер, рассказывает "Сегодня".

Отмечается, что каждый студент такого учреждения о сроках обучения принимает решение самостоятельно: на студенческой скамье можно провести несколько лет.

На первый курс планировали набрать 100 взрослых студентов, но желающих оказалось втрое больше, а потому экзаменаторы были вынуждены успокаивать тех, кто не прошел отбор – их приглашали попробовать свои силы в будущем году.

"Проживать свою жизнь мне хочется не на лавочке возле подъезда, а общаясь со своими ровесниками", – говорит Людмила Мартыненко, абитуриент Университета третьего возраста.

Абитуриенты шутят, что у них уже есть опыт, они умеют и списать и, если нужно, и шпаргалку спрятать.

Ранее сообщалось, что Украина оказалась на 72 месте из 80 стран в списке "Лучшие страны для комфортной пенсии".