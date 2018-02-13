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    Общество

    В Полтаве открылся самый необычный вуз

    (обновлено: )17701
    Отмечается, что в вузе "третьего возраста" пенсионеры могут обучаться и осваивать новые специальности.
    Пенсионеры-студенты
    Скриншот видео

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. В Полтаве открыли вуз для тех, кому за 50 – так называемый университет "третьего возраста".

    Подобные учреждения уже работают по всей стране.

    Андрей Павловский
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    Павловский: пенсионная реформа и профанация

    По словам Александра Бронникова, военного штурмана на пенсии, который учится в вузе, он отправился в университет, чтобы освоить компьютер, рассказывает "Сегодня".

    Отмечается, что каждый студент такого учреждения о сроках обучения принимает решение самостоятельно: на студенческой скамье можно провести несколько лет.

    На первый курс планировали набрать 100 взрослых студентов, но желающих оказалось втрое больше, а потому экзаменаторы были вынуждены успокаивать тех, кто не прошел отбор – их приглашали попробовать свои силы в будущем году.

    "Проживать свою жизнь мне хочется не на лавочке возле подъезда, а общаясь со своими ровесниками", – говорит Людмила Мартыненко, абитуриент Университета третьего возраста.

    Абитуриенты шутят, что у них уже есть опыт, они умеют и списать и, если нужно, и шпаргалку спрятать.

    Ранее сообщалось, что Украина оказалась на 72 месте из 80 стран в списке "Лучшие страны для комфортной пенсии".

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