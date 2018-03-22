В Полтаве мужчину ударило током в троллейбусе. Пострадавший в реанимации

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. В Полтаве 28-летнего мужчину при выходе из троллейбуса ударило током, в результате потерпевший попал в реанимацию, сообщает издание "Полтавщина" со ссылкой на управление по вопросам гражданской защиты Полтавской ОГА.

"Местный житель выходил из троллейбуса №6 на остановке "Мотель". Инцидент произошел 21 марта, пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение 1-й городской клинической больницы Полтавы. Сейчас он находится в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.

В свою очередь начальник КП "Полтаваэлектроавтотранс" Евгений Зайцев рассказал, что мужчина получил удар током в старом троллейбусе ЮМЗ, который уже починили и снова выпустили на маршрут.

В полиции сообщили, что они не открывали уголовное производство, пострадавший не нуждался в медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что в Соломенском районе Киева на площади Космонавтов во время движения загорелся троллейбус №42.