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    В Полтаве мужчину ударило током в троллейбусе. Пострадавший в реанимации

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    По словам начальника КП "Полтаваэлектроавтотранс" Евгения Зайцева, мужчина получил удар током в старом троллейбусе ЮМЗ, который уже починили и снова выпустили на маршрут.
    Скорая помощь. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. В Полтаве 28-летнего мужчину при выходе из троллейбуса ударило током, в результате потерпевший попал в реанимацию, сообщает издание "Полтавщина" со ссылкой на управление по вопросам гражданской защиты Полтавской ОГА.

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    Скриншот видео
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    "Местный житель выходил из троллейбуса №6 на остановке "Мотель". Инцидент произошел 21 марта, пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение 1-й городской клинической больницы Полтавы. Сейчас он находится в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.

    В свою очередь начальник КП "Полтаваэлектроавтотранс" Евгений Зайцев рассказал, что мужчина получил удар током в старом троллейбусе ЮМЗ, который уже починили и снова выпустили на маршрут.

    В полиции сообщили, что они не открывали уголовное производство, пострадавший не нуждался в медицинской помощи.

    Ранее сообщалось, что в Соломенском районе Киева на площади Космонавтов во время движения загорелся троллейбус №42.

     

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