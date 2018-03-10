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    Борис Гребенщиков

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 16
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    Борис Гребенщиков
    Гребенщиков перенес все концерты из-за болезни
    09:45 07.03.2018
    184
    Как отмечается в сообщении группы "Аквариум", "для полноценного выздоровления и восстановления сил организму Бориса Борисовича потребуется достаточно продолжительный реабилитационный период, и концерты ближайших месяцев разумнее отложить".
    Борис Гребенщиков
    Бориса Гребенщикова госпитализировали - СМИ
    12:36 04.03.2018
    931
    Директор коллектива "Аквариум" Максим Ланде не стал уточнять причин госпитализации, обратившись к журналистам с просьбой проявить сдержанность.
    Концерт лидера рок-группы Аквариум Бориса Гребенщикова с проектом БГ SIMPHONIA в Киеве
    Концерт Бориса Гребенщикова с проектом "БГ SIMPHONIA" в Киеве 
    10:57 19.11.2016
    346
    Музыкант исполнил как современные песни из репертуара БГ, так и классику "Аквариума". Также со сцены прозвучала инструментальная пьеса, написанная Гребенщиковым непосредственно для симфонического оркестра.
    Борис Гребенщиков в Полтаве. Видео
    Уличный концерт Гребенщикова и группы "Аквариум" в Полтаве 
    02:08 12.11.2016
    692
    Десятки горожан стали свидетелями живого выступления легендарного Бориса Гребенщикова возле Полтавского областного музыкального драматического театра им. Гоголя.
    Борис Гребенщиков выступил в одном из скверов в Харькове
    Гребенщиков спел в одном из скверов в Харькове 
    23:01 05.04.2016
    202
    В харьковском сквере на Университетской горке, возле станции метро Площадь Конституции выступил известный российский музыкант Борис Гребенщиков. Подробнее смотрите в видео.
    Борис Гребенщиков в киевском метро. Видео
    Выступление Гребенщикова и "Аквариума" в киевском метро 
    06:53 15.12.2015
    579
    Гребенщиков исполнил несколько песен в компании своих музыкантов. Визит в киевскую подземку столь именитого гостя вызвал небывалый ажиотаж среди пассажиров и сотрудников станции.
    Гребенщиков в метро Москвы. Видео
    Гребенщиков спел в московском метро 
    07:57 13.12.2015
    314
    Гребенщиков основал группу "Аквариум" вместе с Анатолием Гуницким в 1972 году. За 42 года существования коллектив записал 22 студийных альбома. Сам Гребенщиков выпустил 12 сольных пластинок, последнюю — в 2014 году.
    Прощальный концерт группы Аквариум.Олег Шавкунов, Борис Рубекин и Борис Гребенщиков (слева направо).
    Умер клавишник группы "Аквариум" Борис Рубекин
    21:04 02.11.2015
    459
    "Вчера ушел из жизни Борис Рубекин. Упокой, Господи, его душу", - написал на своей странице в Facebook певец и гитарист рок-группы "Аквариум" Борис Гребенщиков.
    Борис Гребенщиков. Архивное фото
    Выставка картин Бориса Гребенщикова открывается в Лондоне
    01:18 21.10.2015
    404
    Экспозиция позволяет проследить творчество Гребенщикова-художника с начала его увлечения живописью до настоящего времени, а также увидеть то, как он осваивал новые направления.
    Борис Гребенщиков и Нино Катамадзе в Одессе
    Катамадзе и Гребенщиков на застолье у Саакашвили 
    14:49 10.08.2015
    1330Саакашвили в Одессе
    Известные музыканты Нинко Катамадзе и Борис Гребенщиков спели в ходе встречи в Одессе с главой областной государственной администрации Михаилом Саакашвили. Подробнее смотрите в видео.
    Михаил Саакашвили и Борис Гребенщиков в Одессе
    Гребенщиков посетил Одессу и встретился с Саакашвили
    02:59 03.08.2015
    646
    Как рассказал после встречи с исполнителем глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили, Гребенщиков "был в восторге от киевской аудитории и в целом очень тепло отзывался про Украину".
    Борис Гребенщиков
    Борис Гребенщиков отмечает 60-летний юбилей
    12:01 27.11.2013
    161
    На счету Гребенщикова более 30 альбомов, выпущенных в составе "Аквариума", сольные пластинки и участие в проектах друзей-музыкантов. Музыка БГ звучит в таких фильмах, как "Асса", "Город", "Дом под звездным небом", "Азазель".
    Борис Гребенщиков
    Борис Гребенщиков с коллегами собрал для бездомных почти $31 тыс
    16:19 05.11.2013
    7
    Борис Гребенщиков и музыканты группы "Аквариум", Женя Любич, группа "Ногу свело!" и Zorge на фестивале НочлежкаFest, состоявшемся в Петербурге 2 ноября, собрали для бездомных северной столицы около одного миллиона рублей.
    Борис Гребенщиков
    Борис Гребенщиков написал песни для фильма Охлобыстина "Иерей-сан"
    10:36 13.09.2013
    26
    идер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков написал несколько песен для фильма "Иерей-Сан", который снимают по сценарию Ивана Охлобыстина, рассказала на очной защите кинопроектов Фонда кино продюсер фильма Любовь Калинская.
    Концерт группы Аквариум
    Группа "Аквариум" прекращает существование
    12:43 18.03.2013
    23
    Борис Гребенщиков
    Гребенщиков представит Киеву "концерт-откровение"
    18:06 02.10.2012
    10
    Концерт "4000 Лет - продолжение... " состоится в среду, 3 октября в Октябрьском дворце. Начало в 19.00. Стоимость билетов - от 200 до 1000 гривен.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Борис Гребенщиков
    Бориса Гребенщикова госпитализировали - СМИ
    12:36 04.03.2018
    931
    Директор коллектива "Аквариум" Максим Ланде не стал уточнять причин госпитализации, обратившись к журналистам с просьбой проявить сдержанность.
    Борис Гребенщиков
    Гребенщиков перенес все концерты из-за болезни
    09:45 07.03.2018
    184
    Как отмечается в сообщении группы "Аквариум", "для полноценного выздоровления и восстановления сил организму Бориса Борисовича потребуется достаточно продолжительный реабилитационный период, и концерты ближайших месяцев разумнее отложить".
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