Как отмечается в сообщении группы "Аквариум", "для полноценного выздоровления и восстановления сил организму Бориса Борисовича потребуется достаточно продолжительный реабилитационный период, и концерты ближайших месяцев разумнее отложить".
Музыкант исполнил как современные песни из репертуара БГ, так и классику "Аквариума". Также со сцены прозвучала инструментальная пьеса, написанная Гребенщиковым непосредственно для симфонического оркестра.
Гребенщиков основал группу "Аквариум" вместе с Анатолием Гуницким в 1972 году. За 42 года существования коллектив записал 22 студийных альбома. Сам Гребенщиков выпустил 12 сольных пластинок, последнюю — в 2014 году.
На счету Гребенщикова более 30 альбомов, выпущенных в составе "Аквариума", сольные пластинки и участие в проектах друзей-музыкантов. Музыка БГ звучит в таких фильмах, как "Асса", "Город", "Дом под звездным небом", "Азазель".
Борис Гребенщиков и музыканты группы "Аквариум", Женя Любич, группа "Ногу свело!" и Zorge на фестивале НочлежкаFest, состоявшемся в Петербурге 2 ноября, собрали для бездомных северной столицы около одного миллиона рублей.
идер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков написал несколько песен для фильма "Иерей-Сан", который снимают по сценарию Ивана Охлобыстина, рассказала на очной защите кинопроектов Фонда кино продюсер фильма Любовь Калинская.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Как отмечается в сообщении группы "Аквариум", "для полноценного выздоровления и восстановления сил организму Бориса Борисовича потребуется достаточно продолжительный реабилитационный период, и концерты ближайших месяцев разумнее отложить".