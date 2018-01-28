Афера по-полтавски. "Развели" с банковской картой за пару минут

РИА Новости Украина

На днях жителя Полтавы обманули телефонные мошенники. Разговаривали так убедительно, что человек поверил и сказал три заветных цифры с банковской карты. А через несколько минут увидел, что исчезли деньги, пишет Нина Король.

Кто и каким образом выманивает деньги у граждан, издание Kolo.news выясняло у пострадавших и банка.

"Звонок был после работы вечером, позвонил мужчина позвонил мне на мобильный и представился работником технического отдела «Сбербанка», — рассказывает 35-летний Олег (имя изменено по этическим соображениям). - Он называл мои персональные данные, даже отчество, остаток на счете и номер карточки (только 2 цифры неправильно назвал) и даже срок действия карты. Причина звонка была в сервере, якобы. Он столько говорил о серверах (а это я как раз понимаю, потому что работаю с компьютерами) и о необходимости восстановить данные клиентов, так уверенно называл все мои данные и остаток на счету, номер телефона, к которому привязана карта, что у меня исчезли сомнения, я реально поверил и сказал то, что человек в трубке спросил — CV код".

А через несколько минут полтавчанин уже понял, что это было таки мошенничество, потому что пришла СМС о снятии двух тысяч гривен с его карточки. Эту карточку мужчина получил только два дня назад и вот так лишился денег.

ГУ НП в Донецкой области Мошенничество в банковской сфере в стенах одной из колоний Донецкой области

Он сразу бросился звонить в банк и блокировать карточку, на следующий день обратился в полицию и отделения банка в центре Полтавы, которое выдавало карточку.

"И в полиции, и в банке мне предоставили ответ, что, видимо, дело бесполезное, денег не вернуть", — рассказывает Олег.

По словам Олега, следователь из полиции проверил через несколько минут, что номер, с которого звонили, указан как номер аферистов, мошенников, с него уже несколько месяцев поступают подобные звонки. Номер не зарегистрирован. По данному факту начато уголовное производство по статье 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

С этим запросом полтавчанин пошел в банк, там приняли заявление, ответили, что такие обращения случаются нередко.

"Но и в полиции, и в банке мне рассказали и показали, что я сообщил по телефону ту информацию, которую не имел права разглашать, так как подписывал договор при получении карточки, — констатирует обманутый мужчина. - Еще добавили, что мошенники прибегают ко все новым схемам, совершенствуются".

Мужчине неловко, что он повелся на такой прием, сказал мошенникам код, который дал доступ к собственным средствам. Единственное радует, что денег на карточке было немного.

Что говорит "Ощадбанк"

Управление по связям с общественностью и СМИ "Сбербанка" ответило на наши вопросы:

Телефонные звонки и рассылка смс-сообщений якобы от банка являются одними из самых популярных видов мошенничества в отношении пользователей платежных карточек. В них речь может идти, в частности, о блокировке карты, подозрительных операциях с карточкой и тому подобном.

Шквал фальшивых сообщений и звонков получают клиенты разных банков, преимущественно крупных, которые выпустили наибольшее количество платежных карт. Потому что попасть на клиента такого банка проще. Мошенники устраивают массированные рассылки и звонки по телефонным базам безотносительно к категории абонента, наугад, путем подбора телефонных номеров.

versii.if.ua Сообщения от телефонных мошенников

По отработанной схеме мошенники, представляясь сотрудниками банков, в частности, службы безопасности, НБУ, социальных учреждений, осуществляют психологическое давление на человека и настаивают сообщить им конфиденциальную информацию о карте, которую категорически нельзя разглашать ни знакомым, ни посторонним, ни лицам, называющим себя сотрудниками банка. Это так называемый социальный инжиниринг, который осуществляют хорошо обученные различным психологическим приемам люди. Расчет прост: паническая, рефлекторная реакция человека, получившего звонок или смс.

Часто мошенники называют первые шесть цифр банковской карточки для того, чтобы убедить человека, что звонит именно сотрудник банка. Но не все знают, что они всегда одинаковы в рамках определенного карточного продукта.

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К конфиденциальной информации относятся: номер карты, срок ее действия, CVV2/CVC2 код, одноразовые пароли для операций в Интернете, кодовое слово, PIN-код, пароли доступа в "Ощад24 /7" и прочее.

Наталья Непряхина в Facebook Мошенническое SMS

Мы всегда обращаем внимание клиентов, что сотрудники банка никогда не звонят клиенту с целью получить любую конфиденциальную информацию, тем более с неизвестных номеров. Советуем человеку, получившему подобный звонок, не откладывая, обратиться в Контакт-центр и сообщить о странном звонке.