В Полтаве двое погибли при столкновении мотоцикла и авто

Фото dtp.kiev.ua

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. В Полтаве вечером 24 апреля произошло столкновение легкового автомобиля и мотоцикла, в результате чего погибли два человека.

Сообщается, что возле пл. Октябрьская на Решетиловском путепроводе 41-летний мотоциклист из Полтавы на Honda врезался в "ВАЗ-21112".

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"Легковушка двигалась впереди и поворачивала налево. В результате ДТП водитель мотоцикла погиб на месте происшествия. Пассажир мотоцикла — 17-летняя полтавчанка — получила телесные повреждения. Ее госпитализировали в больницу, где она скончалась в реанимационном отделении", — говорится в публикации управления по вопросам гражданской защиты Полтавской облгосадминистрации.

Фото dtp.kiev.ua В Полтаве при столкновении авто с мотоциклом погибли два человека

За рулем "ВАЗ" был 37-летний полтавчанин, который не пострадал.

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Напомним, в ночь на 17 апреля в центре Харькова произошло ДТП с участием спортивного мотоцикла. Мотоцикл Honda на скорости столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ-2107. После удара мотоцикл взлетел в воздух и приземлился на крышу легковушки.