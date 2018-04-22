В Полтаве неизвестные осквернили монумент Скорбящей Матери

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. В Полтаве неизвестные разрисовали монумент Скорбящей матери и памятник жертвам нацизма. На плитах мемориала появились неонацистские и антисемитские надписи.

Читайте также: Социологи: поддержки реформ нет, о политике люди отказываются говорить

Видео с оскверненным мемориалом опубликованы на странице "Подслушано в Полтаве" в Facebook. Как отметила автор видео, ночью за памятником находились правоохранители, которые могли бы предотвратить инцидент.

Сейчас надписи уже закрасили черной краской.

Ранее сообщалось, что неизвестные разбили в субботу памятную доску погибшему участнику АТО Сергею Лымарю в Полтаве.