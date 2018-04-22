наверх
23.04.201800:06
Курсы валют НБУ
  • USD26.23+ 0.08
  • EUR32.47+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Полтаве неизвестные осквернили монумент Скорбящей Матери

    35
    По сообщению в соцсетях, на плитах мемориала Скорбящей матери и памятника жертвам нацизма появились неонацистские и антисемитские надписи. Сейчас надписи уже закрасили черной краской.
    В Полтаве осквернили монумент Скорбящей Матери и памятник жертвам нацизма
    Facebook Подслушано в Полтаве

    КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. В Полтаве неизвестные разрисовали монумент Скорбящей матери и памятник жертвам нацизма. На плитах мемориала появились неонацистские и антисемитские надписи.

    Владимир Гройсман. Петр Порошенко и Игорь Райнин. Архивное фото
    Сайт президента Украины
    Зачем Порошенко "тайный Кабмин"?

    Читайте также: Социологи: поддержки реформ нет, о политике люди отказываются говорить

    Видео с оскверненным мемориалом опубликованы на странице "Подслушано в Полтаве" в Facebook. Как отметила автор видео, ночью за памятником находились правоохранители, которые могли бы предотвратить инцидент.

    Сейчас надписи уже закрасили черной краской.

    Ранее сообщалось, что неизвестные разбили в субботу памятную доску погибшему участнику АТО Сергею Лымарю в Полтаве.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Киевские духовные школы
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Акция с требованием импичмента президента Украины П. Порошенко во Львове
    Онищенко: новая партия компромата
    Атомный авианосец ВМС США "Гарри Трумэн". Архивное фото
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    Акция протеста в Ереване
    Майдан по-армянски. Оппозиция против Саргсяна