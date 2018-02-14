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    Общество

    В Днепре вандалы разворовали могилы

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    Несколько мужчин снимали металлические ограждения с могил в Днепре. Один из инцидентов произошел на Сурско-Литовском кладбище. Воры задержаны, сообщили в патрульной полиции.
    Металлическое ограждение, снятое с могилы в Днепре
    facebook.com/dnipropolice

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Сотрудники патрульной полиции (ПП) задержали мужчин, которые снимали с могил металлические ограждения в Днепре, сообщает пресс-служба областного управления ПП.

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    Сообщение о краже забора с одной из могил на Сурско-Литовском кладбище поступило в ночь на вторник.

    Экипаж патрульных обратил внимание на двух мужчин с металлическим ограждением на проспекте Богдана Хмельницкого 2, они задержаны.

    "Еще двух любителей металлических заборов задержали на улице Калиновой", — добавили патрульные.

    Ранее вандалы облили краской памятник погибшим участникам УПА в Харькове, он уже очищен от краски, но нуждается в реставрации.

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