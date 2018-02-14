В Днепре вандалы разворовали могилы

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Сотрудники патрульной полиции (ПП) задержали мужчин, которые снимали с могил металлические ограждения в Днепре, сообщает пресс-служба областного управления ПП.

Сообщение о краже забора с одной из могил на Сурско-Литовском кладбище поступило в ночь на вторник.

Экипаж патрульных обратил внимание на двух мужчин с металлическим ограждением на проспекте Богдана Хмельницкого 2, они задержаны.

"Еще двух любителей металлических заборов задержали на улице Калиновой", — добавили патрульные.

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