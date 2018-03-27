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    Вандалы под Харьковом осквернили братскую могилу солдат Второй мировой

    (обновлено: )6402
    В полиции сообщили, что неизвестные повредили братскую могилу воинов, погибших во время Второй мировой войны и украли четыре мемориальные чугунные плиты.
    Оскверненная братская могила солдат Второй мировой войны
    hk.npu.gov.ua

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости. Вандалы в Харьковской области украли четыре мемориальные плиты с братской могилы солдат, погибших во Второй мировой войне, сообщила во вторник пресс-служба областной полиции.

    Днепр
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    По данным ведомства, инцидент произошел в понедельник в селе Высшее Соленое Харьковской области.

    "Неизвестные повредили братскую могилу воинов, погибших во время Второй мировой войны и украли четыре мемориальные чугунные плиты. Сумма материального ущерба устанавливается", — заявили в полиции.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "осквернение могилы, места захоронения".

    Ранее министерство иностранных дел РФ призвало украинские власти занять четкую позицию о недопустимости актов вандализма в отношении советских воинских захоронений на территории Украины.

    Ранее сообщалось, что сотрудники патрульной полиции (ПП) задержали мужчин, которые снимали с могил металлические ограждения в Днепре.

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