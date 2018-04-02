В центре Киева вандалы повредили памятник "Пламя мира"

КИЕВ, 2 апр — РИа Новости Украина. В центре Киева на Печерске неизвестные изуродовали памятник "Пламя мира", который был открыт всего год назад.
Неизвестные похитили голубя со скульптуры.
Об инциденте сообщил издатель Юрий Шеляженко на своей странице в Facebook.
Полиция приняла заявление о повреждении скульптуры "Пламя мира".
Поврежденный памятник "Пламя мира"
Памятник "Пламя мира" был открыт в Киеве в августе 2017 года по инициативе Посла Мира Анастасии Зеленской и при участии королевской семьи Габсбург-Лотрингенив из Австрии. Он изготовлен из орехового дерева и камня, и оба эти материала символизировали единство и мир.
Ранее сообщалось, что вандалы в Харьковской области украли четыре мемориальные плиты с братской могилы солдат, погибших во Второй мировой войне.