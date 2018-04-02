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    Киев

    В центре Киева вандалы повредили памятник "Пламя мира"

    (обновлено: )32
    Сообщается, что памятник "Пламя мира", открытый по инициативе Посла Мира Анастасии Зеленской и при участии королевской семьи Габсбург-Лотрингенив из Австрии, изуродовали вандалы.
    Поврежденный памятник Пламя мира
    Юрий Шеляженко, facebook

    КИЕВ, 2 апр — РИа Новости Украина. В центре Киева на Печерске неизвестные изуродовали памятник "Пламя мира", который был открыт всего год назад.

    Неизвестные похитили голубя со скульптуры.

    Об инциденте сообщил издатель Юрий Шеляженко на своей странице в Facebook.

    Полиция приняла заявление о повреждении скульптуры "Пламя мира". 

    Юрий Шеляженко, facebook
    Поврежденный памятник "Пламя мира"

    Памятник "Пламя мира" был открыт в Киеве в августе 2017 года по инициативе Посла Мира Анастасии Зеленской и при участии королевской семьи Габсбург-Лотрингенив из Австрии. Он изготовлен из орехового дерева и камня, и оба эти материала символизировали единство и мир.

    Ранее сообщалось, что вандалы в Харьковской области украли четыре мемориальные плиты с братской могилы солдат, погибших во Второй мировой войне.

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