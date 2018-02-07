Из Полтавы: разберемся, на что идут наши налоги

РИА Новости Украина

В 2018 году на реконструкцию полтавских парков и скверов планируют потратить почти 50 млн гривен, пишет Светлана Варвянская.

"Программа реконструкции, благоустройства и благоустройства парков, скверов, бульваров и других зеленых зон и зеленых насаждений в г.. Полтава" рассчитана на три года – 2018-2020 гг. Планируется, что на ее реализацию потратят 160 млн грн. Кроме городской казны, будут привлекать средства предприятий, учреждений и организаций, которые ведут деятельность на территории парков, владельцев, арендаторов и пользователей земельных участков.

2018 год обойдется городскому бюджету "дешевле" – на реконструкцию парков и скверов предусмотрено 47 250 тысяч гривен В 2019 – лишь немногим больше: 47 350 тысяч гривен. Зато в 2020 году эта сумма якобы возрастет до 66 000 тысяч. В общем, по анализу городских программ кажется, что через три года Полтава будет просто таки купаться в деньгах. Иначе как объяснить, что именно в 2020 году финансирование всех длительных городских программ планируют увеличить на десятки миллионов?

Программа предусматривает поэтапное развитие инфраструктуры парков и скверов. Пока эти территории "наиболее незащищенные от нецелевого использования, ведь еще недавно не были определены границы участков под зелеными насаждениями и их статус", говорится в документе. Цель Программы – не только надлежащее содержание, улучшение внешнего вида и развитие современной инфраструктуры зеленых зон, но и организация культурного досуга (что бы это ни значило) для различных возрастных категорий полтавчан и создание возможностей для занятий спортом на территории парков и скверов.

tribuna.pl.ua Реконструкция полтавских парков

Превращению этих планов в конкретику, считают разработчики программы из горисполкома, будут способствовать:

– завершение процесса определения границ парков, скверов, озелененных территорий общего пользования;

– инвентаризация материальных ценностей и зеленых насаждений;

– оформление проектной документации для реконструкции и благоустройства;

– реконструкция, благоустройства и благоустройства парков непосредственно;

– внедрение новых форм управления парками и скверами;

– привлечение не бюджетных ресурсов для содержания и развития парков и скверов (спонсорские средства, гранты и др.).

Горожанам обещают организовать пассивный (тихий отдых) путем создания соответствующих мест и ландшафтно-архитектурных композиций; создать условия для развлечений детей не только младшего, но и среднего и старшего школьного возраста, в том числе, обеспечить отдых на воде, занятия физкультурой, места для выгула собак; проводить творческие мероприятия, установить скульптуры и объекты ленд-арта, грин-арта, "разбить" новые цветочные клумбы и цветущие древесно-кустарниковые композиции, высадить новые высоко-декоративные породы деревьев и кустарников, причем собираются использовать насаждения, устойчивые к изменениям климата и условий городской среды с повышенным уровнем загрязнения окружающей среды.

tribuna.pl.ua Парк в Полтаве

Достаточно объемным должно быть так называемое инфраструктурное направление:

– обеспечение нормативную пешеходную и транспортную досягаемость парков, чтобы воспользоваться прелестями такого отдыха могли все жители Полтавы;

— решение проблемы эксплуатации и реконструкции имеющихся сооружений и объектов;

— изготовление и установка элементов благоустройства.

Средства нужны также на подготовку и переподготовку парковых работников, в том числе, руководящего звена, а также на совершенствование правовых отношений между администрацией парков и владельцами зданий и сооружений (торговых и других объектов), находящихся в их пределах. И – с государственными структурами и службами, выполняющими работы по благоустройству и эксплуатирующими парковые инженерно-технические сети и сооружения.

Часть денег выделят на приобретение оборудования, техники, санитарного инвентаря, посадочного материала для содержания территорий парков и скверов.

Но, наверное, самый впечатляющий пункт программы – создать экологический заказник и даже зоопарк (!). Звучит фантастически. Для сравнения: общая стоимость реконструкции Харьковского зоопарка приближается к 1,4 миллиарда гривен. Поэтому или это малореально, или под зоопарком разработчики городской программы и рядовые полтавчане понимают что-то кардинально разное.