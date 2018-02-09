Что депутатам делать на завтраке у Трампа? Мнение эксперта

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Ежегодный Национальный молитвенный завтрак с присутствием президента США состоялся в Вашингтоне 8 февраля. Туда съехались почти четыре тысячи человек из 130 стран мира. Среди прочих, там присутствовали более 50 украинских политиков.

Отсутствие такого большого количества народных избранников в Украине фактически парализовало работу Верховной Рады. Для принятия нескольких важных вопросов в парламенте не хватило голосов, а 7 февраля заседание парламента вообще пришлось досрочно закрыть. При этом первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко публично обвинила украинских депутатов в том, что они пренебрегают своими профессиональными обязанностями в законодательной работе.

Стоимость личного приглашения на молитвенный завтрак, если верить слухам, может достигать 25 тысяч долларов. А что касается приглашений, то их раздают сенаторы и конгрессмены США. При этом входной билет на мероприятие может обойтись гостю и в 150 тысяч долларов, если он захочет сидеть возле сцены, на которой расположен столик президента США, где, кстати, фотографы сняли главу фракции «Батькивщина» Юлию Тимошенко.

Какие цели преследуют украинские политики, отправляясь на молитвенный завтрак с присутствием президента США, в эфире радиостанции Голос Столицы предположил политтехнолог Ярослав Макитра.

(текст публикуется на языке оригинала)

Навіщо їдуть все ж таки українські політики до Вашингтону — снідати в присутності Дональда Трампа? Це намагання якимось чином вирішити свої питання? Отримати якусь підтримку в Вашингтоні? Чи, може, просто, зробити селфі з Трампом?

— Я думаю, що десь всього трішки в комплексі. Але найголовніше — це те, що скоро в Україні вибори — як президентські, так і парламентські, і багато українських політиків думають, що таким чином — зробивши там чи селфі, чи відвідавши заходи з Дональдом Трампом, зможе потім використати це у виборчій кампанії і здобути якісь певні плюси. Як на мене, це дещо викривлена і перебільшена сама ситуація, тому що навряд чи така поїздка, тим більше, так як ми побачили це зараз, надто серйозно вплине на якусь розстановку сил і надто вплине на думку громадян стосовно тих політиків, які туди з'їздили, зробили такі фото і відзначилися на цьому заході.

Наприклад Юлія Тимошенко вже встигла і з Волкером сфотографуватися, і сам Волкер навіть виклав це фото на своїй сторінці в Твітер, і з Трампом вона вже встигла також сфотографуватися. Як це сприйняли в Києві? Взагалі, чи на це потрібно звертати увагу?

— Тут дві складові. Перш за все, пан Волкер зустрічався, коли приїжджав в Україну, з багатьма депутатами, багато хто мав змогу з ним зустрітися і переговорити, тому що функція, робота така у нього — він є посередником, спецпредставником у врегулюванні конфлікту, війни, яка у нас триває, з боку США є спецпредставником. Тому сам факт зустрічі з ним не є свідченням якогось особливого ставлення США чи Держдепу в даному випадку, це що стосується Юлії Тимошенко. Чому це взагалі саме така вибрана лінія поведінки Тимошенко, і зараз ми бачимо — це спроба продемонструвати десь частково виборцям, яка у неї підтримка і серйозний вплив США, але найголовніше — продемонструвати це все АП, яка нервується і бачить саме Тимошенко основним конкурентом зараз, і це фактично гра на нервах для АП, тому що це змагання за підтримку Заходу. За всю виборчу кампанію ми побачимо багато різноманітних таких от ходів, як з боку діючого президента, так з боку Тимошенко, щоб довести, що саме вони є тими, на кого США, чи Захід, робить ставку на тих виборах, які нас очікують.

Скриншот видео Юлия Тимошенко на молитвенном завтраке

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Навіщо туди поїхали представники коаліції? Щоб баланс певний продемонструвати, що не тільки опозиція їздить до Вашингтону?

— Це самоствердити себе, продемонструвати свою особисту значимість і свій особистий якийсь вплив в політиці. Це є проблема взагалі з українським парламентом: дуже багато в його діяльності такого наносного піару, багато гарних слів, дуже мало там професіоналів, на жаль, і депутатів, які розуміють, чого вони туди прийшли, і які повинні займатися законотворчою діяльністю перш за все. Так, вони політики, політична складова їхня має значення, але, власне, через прийняття законодавчих актів, через роботу над законодавством вони мають реалізовуватися як політики. Того розуміння, нема його в комплексі. І ще важливий фактор, що у багатьох депутатів парламенту… таку грубу фразу скажу — багато дурних грошей. Не зароблених, а «зароблених» за останні роки за рахунок своєї політичної кар'єри. І таке у них розуміння їхнього десь витрачання — на власні забаганки.

Тут ще важливий фактор, чому ми взагалі це так бачимо, в комплексі української діючої політичної еліти, ми в цьому бачили попередників в тому числі, тут ще такий комплекс меншовартості, на жаль. Тобто важливим є такий фактор: а що скажуть в Москві, а що скажуть у Вашингтоні, а щоб приїхати, мене мають похвалити, номінувати, третє-десяте. Ці всі речі в комплексі, призводять до такого. Але ситуація абсолютно ганебна, і найганебніше в тій ситуації, слухати, як, представники «Батьківщини» пояснюють, що наш лідер поїхав вирішувати державні питання, а ось БПП — незрозуміло чому катається. З боку БПП ми чуємо навпаки, яких багато важливих супервізитів, суперзустрічей відбувається там, а от Тимошенко поїхала піаритися. Це абсурд якийсь повний. У результаті — не працює парламент. Можливо, сесію треба тоді, графік робити таким чином, щоб він не співпадав з молитовними сніданками, тобто ситуація абсолютно така комічна, якби не була така сумна, і з цим треба щось робити. Тому що це не тільки щодо молитовного сніданку, ми це вже бачили неодноразово, коли депутати просто масово не приходять, їх просто немає десятками, відповідальності — жодної.

Як ви вважаєте, правоохоронні органи, або антикорупційні органи мають зацікавитися, звідки у шановних нардепів, які під час сесійного тижня поїхали до Вашингтону поснідати в присутності Дональда Трампа, такі кошти?

— Звичайно, повинні. Тільки тоді сама річ важлива, що юридично сплата цих внесків, так званих, це все треба довести, це не так просто, немає там такого, знаєте, чіткого прайсу, і зафіксовано, хто скільки грошей вніс. Але тим не менше, є лобістські організації, які організовують такого роду зустрічі для наших…

Американські лобісти всю свою звітність виставляють на публіку.

— Про що я, власне, і кажу. Тому можна в співпраці, очевидно, хіба що з американською правоохоронною системою, в принципі, можна такі питання піднімати, і шукати, скільки це все коштує. Але щодо того, наскільки такі поїздки впливають на кар'єру політика, то ми тут можемо згадати пана Насірова, який теж був в перших рядах на інавгурації Трампа. Дуже сильно це допомогло йому в українській політичній кар'єрі після цього? І тому це дуже така неправильна і нехороша поведінка нардепів. Потрібно було реально по одному, по двох депутатів делегувати від фракції. Для чого було робити оце шоу, і зараз після всіх цих скандалів інших з поїздками за кордон, маємо цю, і це дуже недобра річ, яка впливає в мінус для всього українського політикуму, а не для якогось окремого політика.

К слову, политтехнолог Екатерина Одарченко считает, что молитвенный завтрак с Трампом для украинских депутатов — не более, чем интересный опыт.