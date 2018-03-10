Как заявил политолог Ярослав Макитра решение о привлечении экс-министра внутренних дел Польши Ежи Миллера и бывшего депутат Сейма Мирослава Чех в соcтав группы стратегических советников в Украине - имиджевое.
В украинском политикуме появятся еще два иностранца: поляки Ежи Миллер и Мирослав Чех, премьер Владимир Гройсман анонсировал вступление в силу закона "О государственной службе" с 1 мая, а в Минобороны 40% сотрудников не смогли пройти детектор лжи.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".