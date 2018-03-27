Выборы президента 2019: у Кличко есть хорошие шансы – Макитра

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Мэр Киева Виталий Кличко намерен участвовать в президентских выборах в следующем году. По крайней мере, он об этом задумывается. Кличко также добавил, что перед тем как баллотироваться в президенты, сначала собирается выполнить все, что пообещал киевлянам. Мэр также добавил, что у каждого есть политические амбиции, однако, "к сожалению, здесь не получается так быстро, как в спорте".

Отметим, накануне Центр социальных исследований "София" опубликовал результаты соцопроса, согласно которым, если бы президентские выборы проходили бы в ближайшее время, то больше всех набрали бы голосов лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко и действующий президент Петр Порошенко. А вот за Виталия Кличко проголосовали бы чуть больше 1% респондентов.

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Подробнее о президентских амбициях Кличко и есть ли у него мощная электоральная поддержка, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал политтехнолог Ярослав Макитра.

РИА Новости Украина Политтехнолог Ярослав Макитра. Архивное фото

(текст публикуется на языке оригинала)

Як Ви можете оцінити заяву Віталія Кличка? Чи дійсно він може балотуватись у президенти? І навіщо?

– У принципі тут варто пам’ятати, що в 2014 році, коли відбувалися минулі президентські вибори, саме Кличко за декілька місяців буквально до виборів був лідером перегонів, і його зняття з виборів власне і допомогло перемогти тоді Порошенку. Якби балотувався Кличко, незрозуміло, які б були результати. І в принципі той потенціал, який він мав, він по суті не використав, маю на увазі потенціал на президентську посаду.

При певних обставинах зараз справді Кличко міг би отримати значну підтримку виборців, знову ж таки повторюсь, необхідна ціла низка підстав для цього. Тому цей рейтинг, який зараз є, на рівні 1-3%, це така справа, адже Кличко не заявляв прямо про свої президентські амбіції, тому ці виборці, яких запитують, не асоціюють Кличка як кандидата в президенти.

У принципі в його словах є певна логіка того, що він розглядає таку можливість, але очевидно це може відбутися, якщо раптом не буде братиме участь у виборах Порошенко, або ж коли у Кличко виникне серйозний конфлікт з чинним президентом.

З другого боку, цю заяву можна розглядати таким сигналом для самого Порошенка, щоб він все-таки враховував наявність Кличка, який досі залишається лідером партії БПП по суті, і що просто так не брати участь у виборах він також не буде, для цього потрібно з ним очевидно радитись і погоджувати позицію.

Чи можлива допомога в майбутньому Кличка Порошенку, коли у першому турі він братиме участь, а у другому – попросить своїх виборців проголосувати за чинного президента?

– Я думаю, якщо вже Кличко і прийме рішення балотуватись, то все-таки він намагатиметься йти на перемогу, тому спрогнозувати як він себе може повести у другому турі складно. Навряд чи кандидатура Кличка взагалі може бути технічною для Порошенка, тому що власне у нього він і забиратиме частину голосів.

Якщо б він балотувався, навіть у тому ж першому турі, погоджена гра наперед навряд чи вийде, погоджена гра – це коли Кличко не балотуватиметься і підтримуватиме Порошенка.

Кличко говорить, що братиме участь у президентських виборах, якщо виконає усі обіцянки стосовно киян. Нагадайте, про які обіцянки йдеться, бо їх було багато.

– Зрозуміло, що йдеться очевидно про вирішення проблем з дорогою, інфраструктурою, маються на увазі всі ці проблеми в напрямку ЖКХ і т.д. Звичайно, ці всі обіцянки виконати в принципі неможливо, це постійний і складний процес. Тому ця заява така більше політична.

Хто оцінюватиме, виконав Кличко ці обіцянки чи ні? Він сам і оцінюватиме очевидно, і його команда, яка буде подавати ті цифри, які вважатиме за потрібне, ті показники, які вважатиме за потрібне. А уже виборці або погодяться з тим, що він виконав, або ні, тому що немає якогось чіткого критерію, що виконано, а що не виконано. Це більше політична гра.

Узагалі, наскільки це вдала ідея – з крісла мера міста пересісти в президентське? Це хороший плацдарм для такого старту?

– Плацдарм хороший, це крісло не просто міського голови, а міського голови столиці. Столичний міський голова завжди в історії України був такою серйозною фігурою до часів правління Януковича, де вже ця посада була дещо нівельована, а до того часу це завжди була впливова фігура, фактично четверта-п’ята в державі. І в принципі, якщо грати самостійну політичну гру, це дуже хороший і солідний плацдарм.

До речі, не тільки в Україні, а загалом у Європі багато прикладів, коли політики, що займали посади керівників столичного міста, реалізовували свої подальші серйозні політичні амбіції, тому стартовий майданчик абсолютно достатній для того, щоб вести більш серйозну гру.

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А що зараз мають робити основні претенденти на цей пост, аби не згубити проценти підтримки, зокрема Тимошенко, Порошенко?

– Я думаю, що тут питання не в тому, аби не згубити ці рейтинги, ці цифри, які є у лідерів перегонів, оскільки вони є недостатніми для перемоги, тому що є багато маніпуляцій стосовно рейтингу. Що я маю на увазі. Ці показники серед тих, хто визначився і піде на вибори, тоді завищується результат, це не коректно. Коректно говорити – серед всіх.

Коли проводиться опитування виборців, за кого готові проголосувати. Коли звучить це пряме питання, то 9%, максимум 10% може мати Тимошенко чи Порошенко, залежно від тих чи інших конфігурацій, тих чи інших досліджень. І говорити, що це рейтинг, який потрібно не згубити – навряд чи. Його потрібно нарощувати.

Головне, як наростити свій рейтинг, і де знайти цей запас для лідерів перегонів. Тому що проблема, яка є ключовою як для Порошенка, так і для Тимошенко, — це їхній особистий великий антирейтинг, який в принципі не падає. Антирейтинг — це запит виборців на нового лідера.

Якщо в ту нішу потрапить хтось із кандидатів, то і Порошенко, і Тимошенко можуть дуже серйозно втратити, і навряд чи їм вдасться легко перемогти такого кандидата. Тому зараз головне завдання — наростити, максимально вижати. Звичайно, президенту це буде робити за рахунок реалізації соціальних ініціатив, за рахунок адмінвпливу, а Тимошенко – звичайно, за рахунок критики влади. Але це одне завдання.

Інше завдання — не допустити появи на цьому флангу нового гравця. При чому це вигідно як і Порошенко, так і Тимошенко – недопуск такого гравця на цей запит очікувань нових виборців.

Нардеп Надія Савченко також говорила, що буде брати участь у президентських виборах. Експерти вважають, що всі події, які зараз відбуваються навколо неї – це частина її піару, щоб потім взяти участь у виборах і відбити електорат Тимошенко та інших претендентів на пост президента.

– Навряд чи це можна говорити. Зараз влада таким тараном пішла проти Савченко, і їй висувають обґрунтовані підозри в серйозній такій антиукраїнській діяльності, не тільки антивладній. То маємо певний спалах рейтингу, можливо спалах уваги до неї, але саме Савченко у своїй риториці і діях більш деструктивна, навряд чи вона може отримати якийсь серйозний відсоток, втримати його і дати якийсь серйозний результат. Вона своїми словами і діями це все може нівельовувати.

Інша справа, бути якимось технічним кандидатом, комусь десь підіграти – це можливо, але зараз, я думаю, говорити про це зарано. Якщо Савченко чи її команда, яка в неї там є, не вдасться до якихось серйозний дій, навряд чи найближчі 3-4 місяці вона зможе утриматись в інформаційному просторі, а далі про неї просто почнуть забувати.

Напомним, политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник высказал мнение, что на выборах-2019 президентом Украины может стать любой кандидат.

Генерал-майор запаса, экс-заместитель руководителя Службы безопасности Украины Виктор Ягун полагает, что уголовным производством Савченко пиарят перед выборами, причем за госсредства.