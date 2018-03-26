Знаменосцу почетного караула стало плохо во время выступления Порошенко

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Солдату почетного караула президента Украины стало плохо во время выступления Петра Порошенко в Киевской области на праздновании годовщины Национальной гвардии.

В начале церемонии, трансляцию которой вел телеканал "112 Украина", по обе стороны от выступающего президента стояли два знаменосца.

Во время выступления Порошенко один из них пошатнулся и прислонился к забору спиной. К нему оперативно подошли несколько человек и увели его, место солдата занял другой военнослужащий Национальной гвардии. Инцидент произошел во время минуты молчания в честь погибших бойцев Нацгвардии.

Напомним, ранее во время выступления президента Украины Петра Порошенко в Ровенской области со здания детского сада неожиданно упала сосулька.