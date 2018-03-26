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    Общество

    Знаменосцу почетного караула стало плохо во время выступления Порошенко

    (обновлено: )59470
    По обе стороны от выступающего президента стояли два знаменосца. Во время выступления Порошенко один из них пошатнулся и прислонился к забору спиной. К нему оперативно подошли несколько человек и увели его.
    Порошенко в кадетском корпусе
    Facebook Петр Порошенко

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Солдату почетного караула президента Украины стало плохо во время выступления Петра Порошенко в Киевской области на праздновании годовщины Национальной гвардии.

    В начале церемонии, трансляцию которой вел телеканал "112 Украина", по обе стороны от выступающего президента стояли два знаменосца.

    Во время выступления Порошенко один из них пошатнулся и прислонился к забору спиной. К нему оперативно подошли несколько человек и увели его, место солдата занял другой военнослужащий Национальной гвардии. Инцидент произошел во время минуты молчания в честь погибших бойцев Нацгвардии.

    Напомним, ранее во время выступления президента Украины Петра Порошенко в Ровенской области со здания детского сада неожиданно упала сосулька.

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