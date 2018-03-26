Советник Порошенко назвал критикующих власти "врагами"

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Советник президента Петра Порошенко Юрий Бирюков назвал людей, критикующих действующую власть в стране, врагами государства.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Мы называем этих людей зрадофилами. Но не пора ли уже сказать очевидное? Они – враги", — заявляет Бирюков.

"Не Петро Порошенко аннексировал Крым и оккупировал Донбас. Не он вырезал заводы в Донецке и Луганске. Не он отдавал приказы на обстрелы с территории соседней страны наших военных в Зеленополье и в районе Изварино", — отмечает Бирюков.

По мнению советника Порошенко, глава государства делает все, чтобы украинцам жилось легче.

"За эти 4 года, в воюющей стране: стабилизировалась и начала расти экономика, проводятся структурные реформы, восстанавливается армия, ремонтируются дороги, строятся школы и детские садики, сформирована международная коалиция союзников", — пишет он.

Юрий Бирюков, facebook Пост Юрия Бирюкова

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил ранее, что в работе СБУ в дальнейшем приоритетом будет контрразведывательная деятельность, которая будет усилена на всей территории Украины.