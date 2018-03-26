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    Политика

    Советник Порошенко назвал критикующих власти "врагами"

    (обновлено: )25308
    По мнению советника Петра Порошенко, в Украине за последние 4 года стабилизировалась и начала расти экономика, проводятся структурные реформы.
    Юрий Бирюков. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Советник президента Петра Порошенко Юрий Бирюков назвал людей, критикующих действующую власть в стране, врагами государства.

    Петр Порошенко. Архивное фото
    УНИАН
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    Об этом он написал на своей странице в Facebook.

    "Мы называем этих людей зрадофилами. Но не пора ли уже сказать очевидное? Они – враги", — заявляет Бирюков.

    "Не Петро Порошенко аннексировал Крым и оккупировал Донбас. Не он вырезал заводы в Донецке и Луганске. Не он отдавал приказы на обстрелы с территории соседней страны наших военных в Зеленополье и в районе Изварино", — отмечает Бирюков.

    По мнению советника Порошенко, глава государства делает все, чтобы украинцам жилось легче.

    "За эти 4 года, в воюющей стране: стабилизировалась и начала расти экономика, проводятся структурные реформы, восстанавливается армия, ремонтируются дороги, строятся школы и детские садики, сформирована международная коалиция союзников", — пишет он.

    Юрий Бирюков, facebook
    Пост Юрия Бирюкова

    Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил ранее, что в работе СБУ в дальнейшем приоритетом будет контрразведывательная деятельность, которая будет усилена на всей территории Украины.

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