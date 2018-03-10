Советник президента Украины Юрий Бирюков высмеял гибель ополченца в Донбассе, выложив видео с его убийством. Бирюков опубликовал запись, на которой, по его словам, снайпер ВСУ берет на прицел, а затем стреляет в ополченца.
На Майдане Незалежности в Киеве между участниками акции "Кофе на Крещатике" произошла стычка. Один из участников акции "Кофе на Крещатике" во время спора толкнул и попытался оттянуть бойца из "Азова", началась потасовка.
Согласно информации, в казарме личного состава, которая рассчитана на проживание двух рот, будет спальное помещение офицеров, туалеты-умывальники, душевые, постирочно-сушильная и комната отдыха личного состава.
По словам советника президента Украины Юрия Бирюкова, "нет денег на закупку всего того, что нужно армии, воюющей и защищающей страну". Бюджетом Минобороны предусмотрено обеспечение вещевых потребностей в 2016 году на 54%.
Советник президента Юрий Бирюков заявил, что решение о введении армии и Нацгвардии в Николаев для охраны правопорядка было принято в связи с увеличением числа преступлений в городе и скандалами с Нацполицией.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Советник президента Украины Юрий Бирюков высмеял гибель ополченца в Донбассе, выложив видео с его убийством. Бирюков опубликовал запись, на которой, по его словам, снайпер ВСУ берет на прицел, а затем стреляет в ополченца.
На Майдане Незалежности в Киеве между участниками акции "Кофе на Крещатике" произошла стычка. Один из участников акции "Кофе на Крещатике" во время спора толкнул и попытался оттянуть бойца из "Азова", началась потасовка.
Президент Украины Петр Порошенко утвердил новые знаки отличия для вооруженных сил: пятиконечную советскую звезду на погонах заменит ромб, следует из публикации в Facebook внештатного советника президента Юрия Бирюкова.
Советник президента Украины Юрий Бирюков высмеял гибель ополченца в Донбассе, выложив видео с его убийством. Бирюков опубликовал запись, на которой, по его словам, снайпер ВСУ берет на прицел, а затем стреляет в ополченца.
На Майдане Незалежности в Киеве между участниками акции "Кофе на Крещатике" произошла стычка. Один из участников акции "Кофе на Крещатике" во время спора толкнул и попытался оттянуть бойца из "Азова", началась потасовка.