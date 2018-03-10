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    Юрий Бирюков

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 106
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    Геннадий Труханов
    Командир николаевских десантников угодил в скандал из-за Труханова
    04:45 23.02.2018
    1243Суд отпустил Труханова, радикалы против
    Советник президент Юрий Бирюков утверждает, что Валерий Курач раскаивается в своем поступке и считает, что совершил ошибку, публично поддержав Геннадия Труханова.
    Советник Порошенко опубликовал видео с убийством ополченца
    "Шпок... и нету". Советник Порошенко опубликовал видео с убийством ополченца 
    20:44 06.01.2018
    7147Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Советник президента Украины Юрий Бирюков высмеял гибель ополченца в Донбассе, выложив видео с его убийством. Бирюков опубликовал запись, на которой, по его словам, снайпер ВСУ берет на прицел, а затем стреляет в ополченца.
    Самолет Ил-76 доставит освобожденных украинских пленных в Киев
    Пленных бойцов ВСУ после обмена доставят в Киев самолетом - советник Порошенко
    12:52 27.12.2017
    199Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    По словам Юрия Бирюкова, для доставки освобожденных пленных выделен борт Ил-76. По словам советника президента Украины, процедура обмена будет длиться около трех часов.
    Появилось видео нападения на критика советника Порошенко в Киеве
    Появилось видео нападения на критика советника Порошенко на Майдане 
    16:28 24.12.2017
    2475Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    На Майдане Незалежности в Киеве между участниками акции "Кофе на Крещатике" произошла стычка. Один из участников акции "Кофе на Крещатике" во время спора толкнул и попытался оттянуть бойца из "Азова", началась потасовка.
    Между участниками акции в центре Киева произошла стычка
    Между участниками акции в центре Киева произошла потасовка
    15:11 24.12.2017
    1509Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Бойцы батальона "Азов" и другие военные устроили спор с советником президента Украины Юрием Бирюковым, который также участвует в акции "Кофе на Крещатике".
    Украинский военный в зоне АТО. Архивное фото
    Бирюков об атаке под Крымским: кроме матов слов нет
    03:58 26.11.2017
    17005Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    По словам советника президента и министра обороны Украины Юрия Бирюкова, инициатива атаки была командира роты, "насмотревшегося репортажей про зачистку двух сел в серой зоне Светлодарской дуги".
    Репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины в Киеве
    Еще пять министров согласились принять участие в военном параде в Киеве
    21:03 18.08.2017
    852День Независимости и взрыв в центре Киева
    Как сообщил советник президента Украины Юрий Бирюков, участие в в военном параде подтвердили министры обороны Литвы, Латвии, Молдавии, Черногории, Эстонии.
    Строительство на полигоне Широкий Лан с высоты птичьего полета
    Строительство на полигоне "Широкий Лан" с высоты птичьего полета 
    22:24 20.05.2017
    507
    Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков показал видео строительства бригадного лагеря на полигоне "Широкий Лан" в Николаевской области.
    Строительство военного городка на полигоне Широкий Лан
    Строительство военного городка на полигоне "Широкий Лан" 
    18:24 19.03.2017
    253
    На полигоне "Широкий Лан" начали строить бригадный лагерь, на объект выделено 370 млн грн. На полигоне будет 11 казарм, здание столовой с пищеблоком, медицинский центр и штаб.
    На полигоне Широкий Лан начали строить бригадный лагерь
    На полигоне "Широкий Лан" начали строить бригадный лагерь за 370 млн грн
    15:24 19.03.2017
    485
    Согласно информации, в казарме личного состава, которая рассчитана на проживание двух рот, будет спальное помещение офицеров, туалеты-умывальники, душевые, постирочно-сушильная и комната отдыха личного состава.
    Юрий Бирюков. Архивное фото
    Бирюков назвал "переломный момент" в войне за Донбасс
    16:08 07.03.2017
    3463Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Советник Порошенко и Полторака считает, что переломный момент был в Марьинке летом 2015 года. По его словам, АТО не удалось закончить за две недели, поскольку "Россия вошла на нашу территорию".
    Бирюков показал новую экипировку ВСУ в 2017 году
    Бирюков показал новую экипировку ВСУ в 2017 году 
    22:55 22.12.2016
    989
    По словам советника президента Юрия Бирюкова, все перечисленное стоит уже в планах закупок 2017 года с цифрами, измеряющимися десятками и сотнями тысяч.
    Юрий Бирюков
    Ракетные стрельбы в пятницу пройдут спокойно - Бирюков
    21:05 01.12.2016
    302Игра на нервах: учения Украины возле Крыма
    Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков сообщил, что во время учений к провокациям все готовы как на земле, так и в воздухе, и в море.
    Армейская столовая
    Четверть армии в 2017 году будет питаться с элементами шведского стола
    22:29 18.11.2016
    199
    Как сообщил советник главы государства Юрий Бирюков, в 2019 году все военнослужащие Вооруженных Сил Украины будут есть по системе с элементами шведского стола, с выбором блюд.
    Бирюков показал осенне-зимний комплект формы ВСУ
    Бирюков показал осенне-зимний комплект формы ВСУ
    06:51 04.10.2016
    5638Повышение соцстандартов или пыль в глаза
    Согласно описанию советника президента Юрия Бирюкова, в разработке в настоящее время куртка демисезонная, куртка зимняя ("аляска") и шерстяное пальто зимнее.
    Юрий Бирюков
    Минобороны получает лишь половину необходимых ему денег – Бирюков
    15:29 27.09.2016
    160Повышение соцстандартов или пыль в глаза
    По словам советника президента Украины Юрия Бирюкова, "нет денег на закупку всего того, что нужно армии, воюющей и защищающей страну". Бюджетом Минобороны предусмотрено обеспечение вещевых потребностей в 2016 году на 54%.
    Юрий Бирюков
    Советник Порошенко "гыкнул" на шутку Зеленского про "Украину-порноактрису"
    14:51 12.09.2016
    9280"Квартал" пошутил - скандал на весь мир
    Юрий Бирюков также назвал участников творческого объединения Зеленского "Квартал 95" подонками и отметил, что для них так шутить про Украину — "страшно весело".
    Нацгвардия получила новые пикапы от Минобороны США
    В Николаевской области жесточайший всплеск уличной преступности - Бирюков
    15:47 06.09.2016
    4631Резонансные преступления: убийство патрульных в Днепре
    Советник президента Юрий Бирюков заявил, что Военная служба правопорядка будет только помогать патрульным полицейским Николаева, но не будет брать на себя их функции.
    Нацгвардия, учения. Архивное фото
    Острая необходимость. Из-за роста криминала в Николаев вводят Нацгвардию
    13:53 06.09.2016
    1538Рост криминала в Украине.
    Советник президента Юрий Бирюков заявил, что решение о введении армии и Нацгвардии в Николаев для охраны правопорядка было принято в связи с увеличением числа преступлений в городе и скандалами с Нацполицией.
    Дебош мажоров в Николаеве
    Бирюков: на улицы Николаева выведут армию - бороться с преступностью
    11:25 06.09.2016
    1125Резонансные преступления: убийство патрульных в Днепре
    По словам советника президента Юрия Бирюкова, пока патрульная полиция еще только учится работать, в Николаеве патрулировать улицы ей будет помогать армия.
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    Советник президент Юрий Бирюков утверждает, что Валерий Курач раскаивается в своем поступке и считает, что совершил ошибку, публично поддержав Геннадия Труханова.
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