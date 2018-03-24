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    Порошенко: СБУ усилит контрразведку на всей территории страны

    (обновлено: )5201
    Как отметил Порошенко, контрразведка будет усилена не только в районе столкновения (Донбассе), но и по всей территории Украины.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Сайт Президента Украины

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в работе СБУ в дальнейшем приоритетом будет контрразведывательная деятельность, которая будет усилена на всей территории Украины.

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    Савченко проводили в управление СБУ

    "Закон о реинтеграции Донбасса устанавливает специальный порядок осуществления мероприятий по обеспечению безопасности, отпора и сдерживания российской агрессии. Это поможет сконцентрировать усилия на приоритетной составляющей работы службы — на контрразведке, усилив ее не только в районе столкновения, но и усилив контрразведывательные мероприятия по всей территории Украины", — сказал Порошенко во время выступлении по случаю 26-летия создания СБУ.

    По его словам, такое решение важно особенно сейчас, когда центр гибридной войны РФ смещается ближе к Киеву.

    "Такое усиление является важным особенно сейчас, когда мы видим, чем меньше выстрелов в зоне боевых действий, тем больше активность врага в тылу", — сказал Порошенко.

    Ранее Порошенко заявил, что окончательная редакция закона "О национальной безопасности Украины" предусматривает парламентский контроль за деятельностью СБУ.

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