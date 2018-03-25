Порошенко просят установить в Украине новый часовой пояс

КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Президента Петра Порошенко призывают отменить переход на летнее и зимнее время, а также установить в Украине единый часовой пояс, говорится в петиции, которая зарегистрирована на сайте главы государства. Видео Facebook Петра Порошенко Во время выступления Порошенко упала сосулька

В ночь с 24 на 25 марта Украина перешла на летнее время, стрелки часов переведены на час вперед. На летний период киевское время сравнялось с московским.

"Отмена перехода на летнее и зимнее время. Ввести в Украине единый часовой пояс UTC + 2: 30 без добавления одного часа круглогодично, одинаково удовлетворит как восток Украины (желающий жить круглогодично по летнему UTC +3 времени) так и запад Украины (который желает жить круглогодично по зимнему UTC +2 времени) ", — говорится в петиции Романа Краснощекова.

Он считает, что в таком случае летом на западе Украины светать не будет слишком поздно, зимой на востоке Украины темнеть не будет слишком рано.

"Мелкие часовые пояса имеют такие страны как Австралия (+8: 45, 9:30, 10:30), Сингапур (+7: 30), Индия (+5: 30), Новая Зеландия (+12 и +12: 45), Афганистан (+4: 30), Иран (+3: 30), в Канаде также мелкий пояс (-3: 30)", — отмечает Краснощеков.