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    Общество

    Порошенко просят установить в Украине новый часовой пояс

    (обновлено: )54
    Автор петиции на сайте главы государствам указывает, что единый часовой пояс позволит соблюсти интересы жителей, как востока, так и запада Украины.
    Петр Порошенко во время телефонного разговора. Архивное фото
    RIA News Михаил Палинчак | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Президента Петра Порошенко призывают отменить переход на летнее и зимнее время, а также установить в Украине единый часовой пояс, говорится в петиции, которая зарегистрирована на сайте главы государства.

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    В ночь с 24 на 25 марта Украина перешла на летнее время, стрелки часов переведены на час вперед. На летний период киевское время сравнялось с московским.

    "Отмена перехода на летнее и зимнее время. Ввести в Украине единый часовой пояс UTC + 2: 30 без добавления одного часа круглогодично, одинаково удовлетворит как восток Украины (желающий жить круглогодично по летнему UTC +3 времени) так и запад Украины (который желает жить круглогодично по зимнему UTC +2 времени) ", — говорится в петиции Романа Краснощекова.

    Он считает, что в таком случае летом на западе Украины светать не будет слишком поздно, зимой на востоке Украины темнеть не будет слишком рано.

    "Мелкие часовые пояса имеют такие страны как Австралия (+8: 45, 9:30, 10:30), Сингапур (+7: 30), Индия (+5: 30), Новая Зеландия (+12 и +12: 45), Афганистан (+4: 30), Иран (+3: 30), в Канаде также мелкий пояс (-3: 30)", — отмечает Краснощеков.

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