Выполнение "Минска" вредит Порошенко – политтехнолог

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. С момента подписания комплекса мер по имплементации минских соглашений, так называемого "Минска-2", исполнилось три года.

В частности, 12 февраля 2015 года в столице Беларуси контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе — по согласованию с лидерами "нормандского формата" — подписала документ, который называется "Комплекс мероприятий, направленный на имплементацию минских договоренностей". Предполагалось, что вторые мирные договоренности смогут помочь урегулировать ситуацию на Донбассе, однако ни один из предусмотренных пунктов реализовать полностью не удалось.

Стоит ли сейчас вносить изменения в текст Минских соглашений, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил политтехнолог Ярослав Макитра.

"Украина уже вошла в предвыборную президентскую кампанию, и одним из кандидатов является действующий президент Петр Порошенко. И попытки вносить в законодательство изменения, предусмотренные Минским протоколом, вряд ли бы придали силы президенту и помогли ему победить на выборах. К чему я это говорю? К тому, что выполнение Минских соглашений, по крайней мере, на данном этапе, вредит непосредственно президентской власти уже самого Петра Порошенко, и, в принципе, вредно для Украины. А именно, предоставление отдельных статусов территориям", — пояснил эксперт.

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