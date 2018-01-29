Макитра: Порошенко не переломит негативное отношение общества к власти

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Политологи начали делать свои прогнозы на предстоящие выборы. Так, этот год называют особенным для нынешнего президента Петра Порошенко, ведь 2018-й — последний полный год его правления перед выборами-2019. Аналитики предполагают, что стремление быть переизбранным будет определять все решения главы государства. Поэтому уже сейчас ближайшее окружение президента активно определяется, с кем оно идет на эти выборы.

Интерес у политологов вызывают планы секретаря СНБО Александра Турчинова и окружения спикера парламента Андрея Парубия, которые все больше ориентируются на Порошенко.

Подробнее о планах президента относительно его кампании и каких ключевых игроков мы увидим в избирательной гонке, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал политолог Ярослав Макитра.

(текст публикуется на языке оригинала)

Хто з ким і хто проти кого піде на ці вибори? Як ви бачите цю політичну шахівничку?

— Очевидно, що зараз проходить такий етап визначення єдиного кандидата від влади. Очевидно, що ним може стати Порошенко. Чому я маю на увазі «може»? Те, що він буде кандидатом — це очевидно. Але можуть бути різні варіанти щодо кандидатів на тих же виборах, які зараз при владі, тобто фактично йде зараз визначення, щоб все-таки Порошенко був чи не єдиним кандидатом на одному фланзі. Що стосується опозиційних сил, то очевидно, що буде відразу декілька кандидатів. Як мінімум, це Юлія Тимошенко і Анатолій Гриценко, ймовірно там і Вакарчук, і Бойко, і Рабінович, тобто опонентів у влади буде достатньо. Я думаю, це основні гравці, які можуть бути на цих виборах.

Чи правда, що 2018 рік стане вирішальним для президента? Чи правда, що активно вже включилися у цю гру і Порошенко, і його політичні супротивники?

— Очевидно, що цей рік визначальний, тому що по суті вибори відбудуться влітку наступного року — через півтора року. Насправді, за цих півтора року потрібно продемонструвати певні серйозні результати, дійти до виборця, у поля зайти. Тому, звичайно, президентська команда з основними деякими темами, з основними месседжами, з якими вони будуть йти, з якими вони вже йдуть частково до виборців. Але важливо, що повинні бути практичні конкретні програми, конкретні дії, оскільки для представників опозиції достатньо критики, достатньо звертати увагу на недоліки влади і на цьому вибудовувати свої кампанії. А владі якраз складніше в цьому плані, особливо в українських реаліях, де провладні кандидати практично ніколи не перемагають. Тут важливою є власне практична реалізація практичних кроків, конкретних планів президента. Тому цей рік у тому плані буде визначальним. Не буде таких практичних конкретних кроків, а буде багато піару і багато слів — складно буде президенту зламати ту тенденцію негативну, яка є у ставленні до влади у суспільстві.

Так може відбутися? Знову гасла і знову обіцянки?

— Звичайно. Коли складно щось показати, то все може звестись звичайно до гасел. Але, очевидно, що серед основних тем, які президент на цих виборах використовуватиме, я маю на увазі практичні теми, це, звичайно, підняття соціальних стандартів діючим урядом, це програми, наприклад, сільська медицина, інклюзивна освіта, тобто власне апелювання до тих виборців, які найчастіше ходять на вибори, найрегулярніше, так звані соціально вразливі верстви населення. І зараз ми вже бачимо рух в тому напрямку з боку команди президента, тому що це найдисциплінованіші виборці, які справді дають явку на цих виборах, саме громадяни в основному менш соціально захищені, скажімо так.

Які шанси на виборах-2019 перемогти у чинної опозиції, маю на увазі колишніх прихильників Януковича?

— Шанси дуже мінімальні по тій простій причині, відразу напевне декілька причин… Перше — це те, що значна частина виборців так званого біло-голубого табору, зараз знаходиться на тимчасово непідконтрольних територіях України — це Крим, це Донбас, тобто фактично втрата декількох, як мінімум 3-4 мільйонів виборців, відбулась на цьому флангу. Друге — це звичайно змінилось ставлення десь всередині в Україні, все-таки більше до проєвропейських настроїв хитнулось суспільство, тому електоральний запас доволі такий мізерний, невеликий у таких кандидатів для того, щоб здолати в другому турі представника, який якраз власне гратиме на проєвропейських гаслах.

Щодо нових облич — якими вони можуть бути, хто з'явиться на політичному олімпі?

— В українців справді є такий тренд втоми від класичних політиків, що, в принципі, притаманне зараз узагалі всьому світу. Тому очевидно, що це може бути персона, яка зараз мало пов'язана з політикою, з посадами, і соціологічні дослідження це показують. Таким кандидатом може стати зокрема Святослав Вакарчук, як варіант. Імовірний похід навіть Зеленського. Такі особи мають певні шанси серйозно втрутитись у боротьбу. Щодо перемоги — це вже окрема історія, я думаю, зараз зарано говорити, але те, що серйозно сплутати карти основним гравцям, класичним політикам — це однозначно.

Це будуть самостійні політичні гравці чи все-таки виконуватимуть певну функцію, певну роль для перемоги якогось кандидата? УНИАН Тука: выборы в "воюющей стране" нужно отложить на 5-10 лет

— Політика така складна штука. Немає нікого повністю незалежного, непідконтрольного. Будь-який політичний діяч — це компроміс інтересів і компроміс певної групи осіб. Активна фаза виборів ще не почалась, тому складно зараз однозначно передбачити. Але на даний момент, якщо розглядати, то ті електоральні запаси, які можуть мати такі представники, дозволяють їм як мінімум спробувати стати самостійними гравцями, тому стверджувати, що це обов'язково будуть технічні проекти не варто. Зокрема, на виборах у Київраду дуже багато було випадків, коли технічні кандидати перемагали тільки через те, що потрапляли у запити, тобто, основні кандидати за свої ж гроші по суті організовували свою ж поразку на виборах. Тому можна так загратися у технічність, що випустити таких кандидатів з уваги і дати їм можливість у результаті виграти.

Якось в ефірі була озвучена думка, що Дмитро Комаров також буде таким кандидатом. Це ймовірно?

— У принципі такі персонажі, скажемо, якщо ми говоримо про Вакарчука, Зеленського — це хоча б люди наближені до політики, які, як мінімум коментують політику. Власне, щодо Комарова… Звичайно, можуть бути такого роду кандидати, але на рахунок таких можна говорити уже про певну технічність, навряд чи можна говорити про якісь серйозні шанси. Тут ще потрібно розуміти що одного лише прізвища та присутності у списках недостатньо. Передвиборча кампанія — це і реклама, це і штаби, це робота в полі, тому утримувати комусь велику кількість технічних кандидатів, просто зареєструвавши, сподіваючись, що за них проголосують, це не просто. Для цього потрібні серйозні капіталовкладення, щоб вони якісь відсотки відкосили, вели якусь роботу. Тому я не думаю, що буде така аж величезна кількість таких технічних кандидатів, але походи таких шоуменів цілком можливі, і є певним трендом зараз.

Наскільки реалістичне воскресіння у великій політиці Юлії Тимошенко?

— Тимошенко нікуди не зникала з української політики. Щодо її шансів на президентських виборах — з одного боку, вона за даними деяких досліджень і є лідером, але, з іншого боку, цей антирейтинг, який є у Тимошенко, все-таки також не дає їй великого запасу для перемоги в другому турі. Тут все багато в чому залежатиме чи вдасться їй пройти взагалі в цей тур, зрозуміло, залежатиме від опонента — якщо це буде або діючий президент, або представники білого-голубого табору, тоді шанси звичайно десь в Тимошенко можуть бути. Якщо це будуть інші представники, то, я думаю, шанси мінімальні. Тому зараз складно однозначно так оцінити, повторюсь, тому що ці рейтинги, ці стартові позиції, які зараз є у кандидатів, практично однакові. Ці розриви фактично в межах статистичної похибки, тому зараз будь-хто може в принципі вистрілити і потрапити в запит, маю на увазі з тих рейтингових політиків. Тому тут складно зараз однозначно передбачити.

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Напомним, политолог Олег Лисный считает, что кандидат в президенты из военных станет диктатором.

Политолог, директор института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк высказал мнение, что команда Вакарчука займет в ВР нишу "третьей силы".