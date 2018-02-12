Заокеанский вояж Тимошенко: первые неутешительные выводы

Василий Стоякин, обозреватель

В ходе последнего визита в США Юлия Владимировна Тимошенко развила бурную деятельность. На молитвенном завтраке подобралась к самому Трампу (это важно), побеседовала с Куртом Волкером, помощником Государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Вессом Митчеллом, председателем Комитета по иностранным делам Сената США Бобом Коркером, сенаторами Марко Рубио и Биллом Нельсоном, руководством Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США. Темы – урегулирование конфликта на Востоке Украины, деоккупация Крыма, получение Украиной оружия, соблюдение прав оппозиции во время выборов и борьба с коррупцией.

@SpecRepUkraine Юлия Тимошенко и Курт Волкер

Это выдающийся политический успех Тимошенко и ее персонального "министра иностранных дел" Григория Немыри. Пожалуй, не только представители нынешней украинской оппозиции, но и многие представители власти не проводили столь результативных визитов в США.

Справедливости ради надо отметить, что успех этот лежит не только и не столько в сфере именно дипломатии. Достаточно обратиться к результатам социологических исследований, опубликованных в конце прошлого года в Украине, чтобы обнаружить – в электоральных рейтингах Тимошенко и ее партия либо занимают лидирующее положение, либо буквально "дышат в затылок" лидеру. Так что Юлия Владимировна имеет шансы занять президентское кресло и/или получить самую большую фракцию в парламенте. Американские политики и дипломаты просто обязаны были заинтересоваться мыслями и настроениями столь перспективного политика.

Я, разумеется, не знаю, какое впечатление произвела Тимошенко на своих заокеанских визави, и не буду гадать относительно того, что они подумали. Попытаюсь просто проанализировать те особенности политического характера "нашей кыци", о которых американцы должны быть наслышаны независимо от того, что они слышали от нее в последние дни.

1. Юлия Владимировна неуправляема и не поддается дрессировке. Как-то приручить ее, наверное, можно, но… В общем, она действует так, как считает нужным сама, а не так, как советуют ей партнеры, союзники и противники. Тем более что она, практически, мало кого слушает. Говорят, существует узкий круг людей, чье мнение для нее авторитетно. Вроде бы, к их числу относится Виктор Медведчук. Но точно вам никто не скажет.

Надо также иметь в виду, что она очень долго шла к президентскому посту, что явно не лучшим образом отразилось на ее характере (и так, в общем, не ангельском) и намерениях.

2. Юлия Владимировна очень тяжелый переговорщик. Она долго торгуется и предпочитает заключать только такие соглашения, которые потом сможет трактовать в свою пользу (впрочем, это общедипломатическая практика).

Такая манера поведения связана с тем, что Тимошенко – один из немногих договороспособных украинских политиков. Договариваться проще с теми, кто не собирается выполнять соглашения. Тимошенко же старается выполнять. Пресловутые "симпатии" со стороны Путина связаны именно с этим – у него плохой опыт попыток договориться с украинской элитой.

3. Юлия Владимировна, по особенностям своего характера, не может занимать высшие государственные посты. Не может не в том смысле, что не может, – может и занимала. Дело в другом. На каком посту она бы ни находилась, она остается в оппозиции и действует как оппозиционер. Она просто плодит вокруг себя конфликты.

Поэтому, в случае если Тимошенко станет президентом, политическая жизнь в Украине будет очень шумной и забавной. Все ветви власти постоянно будут находиться в состоянии более или менее горячего конфликта. И, естественно, рассчитывать на проведение каких-то системных реформ в этих условиях не приходится. Да Тимошенко и не способна к системной работе – слишком неусидчива.

Читайте также: "Батькившина" и Тимошенко: все пропало или все только начинается?

4. Тимошенко – лидер авторитарного типа и, поэтому, зависима от общественной поддержки. Тут, кстати, нет никакого противоречия. Авторитарные лидеры держатся, обычно, на поддержке основной массы населения, которая позволяет им быть относительно независимыми от элит, партий и других групп влияния. Отсюда и пресловутый популизм Тимошенко – надо же ей как-то получать и подтверждать эту поддержку?

Соответственно, президентство Тимошенко будет связано не столько даже с упадком демократических институтов (они сами себя "роняют"), сколько с попытками реализации разного рода социальных программ и торможения "реформ", направленных на разрушение институтов социального государства (перенаправить реформы Тимошенко вряд ли сможет, а затормозить – вполне).

5. Тимошенко – противник олигархов. Именно с ее политической позицией и деятельностью был связан антиолигархический вектор политической жизни Украины в 2002-2010 годах.

При этом Тимошенко не против крупного капитала самого по себе (она сама была представителем крупного капитала), она против влияния этого крупного капитала на политику и власть. Скорее всего, ее идеал – государственный капитализм типа путинской России. Отсюда – стремление к равноудалению олигархов и желание сохранить в руках государства рычаги управления экономикой.

Украинское фото Юлия Тимошенко. Архивное фото

6. С точки зрения уязвимости от компромата положение Тимошенко неустойчивое. С одной стороны, к ней масса претензий и относительно ее бизнес-политической деятельности в прошлом, и относительно кадровой политики (дело Шепелева всплыло совершенно не случайно). С другой стороны, на население этот компромат оказывает не слишком сильное впечатление.

Хотя Тимошенко – человек в политике не новый и хорошо известна избирателям, ей удалось вновь выйти на лидирующие позиции. Это – большая редкость. Украинское общество не прощает поражений. Тимошенко же дают еще один шанс.

Причина – очевидна. Именно Юлия Владимировна идеально представляет социальную повестку дня, которую общество ожидало еще от Гройсмана. Я не берусь сказать, почему выбор украинского избирателя пал именно на нее, а не, например, на Ляшко. Но факт остается фактом: лидер – она.

В то же время, очевидно, что по сумме характеристик она не очень подходит для США. Президентство Тимошенко будет означать торможение реформ и улучшение положения беднейших слоев украинского общества (а может и экономики в целом). Ее антиолигархический курс идет вразрез с линией США – она, скорее, заинтересована в сохранении отечественных олигархов под своим контролем, чем в приходе ТНК (вспомним, как тщательно Тимошенко отбирала иностранных участников для приватизации Криворожстали и Одесского припортового). У США есть основания полагать, что при Тимошенко улучшатся отношения с Россией: не из-за пресловутой "дружбы" с Путиным, а из-за популизма – украинское общество не хочет мириться с агрессором, но еще больше не хочет воевать и хочет сохранить привычные удобства, связные с экономическими связями (понятно ведь, что пересылать деньги через российский банки трудовым мигрантам выгоднее и безопаснее, чем везти их через границу). А вот договороспособность Тимошенко американцев не так уж и интересует – они привыкли иметь дело к коррумпированными и необязательными представителями элит третьего мира, имея с этого свой гешефт – и индивидуальный (дополнительный источник заработка для чиновников – в ЕС и США коррупция частично легализована), и политико-тактический (получение компромата на элиту), и политико-стратегический (ужесточение условий для страны, которая "не способна" проводить реформы).

В общем, при всех своих достоинствах, Тимошенко вряд ли может рассматриваться в США как перспективный партнер. Даже более того: для США второй срок Порошенко – меньшее зло, чем президентство Тимошенко.

Тем не менее шансы у Юлии Владимировны есть, и связаны они с отсутствием у США на данном этапе единой политической линией. Конфликты внутри американской администрации и, главное, явная неудача противников Трампа, сделавших ставку на Порошенко, открывает для Тимошенко определенное окно возможностей.